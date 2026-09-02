50 ألف قطعة نادرة تتصدر معرض عجمان الدولي للعملات والطوابع

انطلقت اليوم في فندق الباهي قصر عجمان فعاليات الدورة السادسة من معرض عجمان الدولي للعملات والطوابع، الذي تنظمه دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان ويستمر حتى السادس من سبتمبر الجاري، لاستقبال مئات المتخصصين والهواة وجامعي العملات من مختلف أنحاء العالم .

ويجمع المعرض في نسخته الحالية 85 محلا متخصصاً و300 عارض يمثلون 50 جنسية، حيث يعرضون أكثر من 50 ألف قطعة من العملات والطوابع التي تتجاوز قيمتها الاسمية الإجمالية 5 ملايين درهم .

وأكد سعادة محمود خليل الهاشمي، المدير العام لدائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، أن تنظيم هذه الدورة يجسد حرص الدائرة على ترسيخ مكانة عجمان كوجهة تستقطب الفعاليات النوعية التي تجمع أبعادا ثقافية وتراثية وسياحية، مشيرا إلى أن استمرارية المعرض وتنامي المشاركة الدولية فيه يعكسان الثقة المتزايدة بقدرة الإمارة على استضافة فعاليات متخصصة ذات حضور إقليمي ودولي واسع.

وقال إن دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان تعمل على تطوير منظومة متكاملة من الفعاليات التي تثري تجربة الزائر وتبرز المقومات الثقافية والتراثية للإمارة، بما يدعم التوجهات الإستراتيجية نحو تعزيز جاذبية عجمان على خارطة السياحة والفعاليات الدولية، انسجاماً مع رؤية عجمان 2030.

وأكد أن الثقافة والتراث جسرللتواصل مع مختلف المجتمعات والأسواق، وأن الفعاليات المتخصصة قادرة على صناعة تجارب جديدة وجذب شرائح متنوعة من الزوار، لتواصل الدائرة بذلك تنويع أجندة الإمارة السياحية عبر هذه الفعالية التي تمثل محطة جديدة بعد أن نجحت في بناء قاعدة واسعة من المهتمين والجامعين والمتخصصين على مدار نسخها الخمسة السابقة.

ويقدم الحدث تجربة ثرية لعشاق التاريخ والتراث عبر مجموعة واسعة من العملات والطوابع والمقتنيات النادرة، والتي تتصدرها قطع نادرة من المسكوكات العائدة إلى مرحلة ما قبل قيام الاتحاد، إلى جانب قطع خليجية نادرة تمنح الزوار فرصة للاطلاع على مقتنيات ثمينة توثق محطات تاريخية وثقافية مهمة وتحمل في تفاصيلها قصصاً عن المجتمعات والاقتصادات والتحولات التي شهدتها المنطقة.

كما يحظى المعرض بمشاركة واسعة من مؤسسات البريد العربية، ومنها بريد المملكة العربية السعودية، وبريد سلطنة عُمان، وبريد دولة قطر، وبريد مملكة البحرين، والبريد الأردني، والبريد السوري، إلى جانب عدد من المؤسسات والجهات من الدول الشقيقة والصديقة.

ويكتسب المعرض أهمية إضافية مع اعتماده ضمن أجندة المعارض العربية والدولية في الشرق الأوسط لهواة العملات، ما يعزز مكانته كحدث متخصص يسهم في تنشيط حركة التبادل المعرفي والتجاري المرتبطة بهذا القطاع.

ويتضمن برنامج الدورة الحالية مزاداً للعملات والقطع النادرة بالتعاون مع "منصة س"، والذي سيقام يوم الجمعة 4 سبتمبر في تمام الساعة الثامنة مساء، ليضيف تجربة تفاعلية تتيح للجامعين والمهتمين فرصة استكشاف واقتناء مقتنيات نادرة.

وتقام هذه الدورة برعاية رسمية من الاتحاد للماء والكهرباء، وبدعم من فندق الباهي قصر عجمان، والصافي للعملات، و"منصة س"، في إطار الشراكة بين الجهات الحكومية والمؤسسات المتخصصة لدعم الفعاليات الثقافية والتراثية النوعية في الإمارة وتوسيع إطار وصولها إلى جمهور أوسع.