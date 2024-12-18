«الشطفة».. لوحات تروي عراقة البحرين

تحتضن ندوة الثقافة والعلوم في دبي المعرض الفني «الشطفة» للشيخة فجر بنت علي بن راشد آل خليفة، الذي افتتحته هالة بدري المدير العام لهيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، بحضور الأديب عبد الغفار حسين وبلال البدور رئيس مجلس إدارة الندوة ود. صلاح القاسم المدير الإداري وعلي الشريف ومريم بن ثاني أعضاء مجلس الإدارة، وطارق خالد إبراهيم القائم بالأعمال بالإنابة في قنصلية البحرين في دبي ود. حصة لوتاه ود. نجاة مكي والإعلامي ظاعن شاهين، ونخبة من الفنانين والمهتمين.

سمات وفرادة

ويحكي المعرض عن تاريخ وعراقة تراث البحرين من لباس وأناقة، حيث كانت الشطفة المطرزة بخيوط الذهب والشال المنسوج باليد بالألوان الطبيعية والصوف الخالص الناعم، وتميز أهل البحرين بلبس الخنجر المذهب والمزخرف باللؤلؤ والأحجار الكريمة وإضافة إلى السيوف التاريخية.

ويتضمن المعرض مجموعة مهمة ومتنوعة من اللوحات، ومن ضمنها: لوحة منحوتة من الذهب تجسد الشطفة.

مكانة

وأشاد بلال البدور بالتعاون الفني بين الإمارات والبحرين، مؤكداً أن لوحات المعرض، ذات رمزية وقيمة عاليتين، خاصة وأن المملكة تحتفي في هذه الأيام بعيدها الوطني، حيث تعكس الأعمال في المعرض أصالة حكامها وغنى وتميز تراثها.

«البراق»

والشيخة فجر آل خليفة فنانة تشكيلية، مارست الفن منذ عام 1992، وشاركت في العديد من المعارض في البحرين وخارجها، نالت جوائز عدة منها جائزة «الدانة»، كما نالت تكريماً من ملكة بريطانيا في عام 2009، وأقامت معرضاً شخصياً في لندن بعنوان «البراق».