فنون فيتنامية تتألق في دبي «تحت المطر الغامر»

تُطلق مؤسسة فن جميل، الداعمة للفنانين والمجتمعات الإبداعية، معرضاً للفنان الفيتنامي تشان لونغ، بعنوان «تام تا - تحت المطر الغامر»، وذلك في مركز جميل للفنون في دبي، خلال الفترة من 19 ديسمبر الجاري حتى 18 مايو المقبل. يسلط المعرض، الذي صمم من قبل المنسقة الفنية بيليانا تشيريتش، الضوء على حياة وأعمال الفنان المولود في هانوي، ويضم أعمالاً فنية متنوعة.

كما يستكشف المعرض مسيرة الفنان المتعددة الأوجه، بدءاً من بداياته كرسام، ومروراً بانتقاله إلى الفنون المفاهيمية وفن الأداء، ووصولاً إلى دوره المحوري كأحد أبرز رموز الفن المعاصر في فيتنام ومنطقة جنوب شرق آسيا.

وكان لونغ أحد مؤسسي مجموعة (Gang of Five 1983 - 1996)، التي نظمت معارض شهرية في مساحات بديلة. يعزز معرض «تام تا – تحت المطر الغامر»، التزام مؤسسة فن جميل بتنظيم معارض رائدة، تبرز شخصيات أثرت في الحراك الفني محلياً وعالمياً، والاحتفاء بهم على مستوى المنطقة.

وقالت نورا رازيان نائب مدير ورئيسة المعارض والبرامج العامة في فن جميل «يشرفنا أن يكون مركز جميل للفنون، المحطة الرئيسة للجولة الدولية لمعرض «تام تا – تحت المطر الغامر»، هذا الحدث الفني البارز، الذي يقدم أعمال تشان لونغ، التي أسست لتحول في مجال الفن، ويستعرض مسيرته الفنية ودوره المحوري في إعادة تشكيل الفن المعاصر في فيتنام وجنوب شرق آسيا.

وقد سعدنا بالعمل مع المنسقة الفنية المعروفة، بيليانا تشيريتش، والتي تربطها علاقة طويلة مع لونغ. ونحن نعتز بتقديم هذا المعرض المهم لجمهورنا، ليتعرفوا عن كثبٍ إلى إرث لونغ وانعكاساته على الحراك الثقافي».

ومن المقرر أن يشهد افتتاح معرض «تام تا – تحت المطر الغامر»، حواراً خاصاً، يجمع بين الفنان لونغ والمُنسّقة تشيريتش.