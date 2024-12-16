قصص فائزة ملوّنة.. من السعودية وعُمان والهند

تبقى الأعمال الفائزة بالمحور العام، ضمن الدورة الـ 13 لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، تستأثر بألق خاص بعيداً عن التأطيرات الموضوعية والقوالب القصصية، تنطق برموز الحرية والانطلاق، وقدرة المصور على إرساء موضوع يقرره هو وعدسته.

في المحور العام الملوَّن لهذه الدورة، كان المركز الأول من نصيب المصور الهندي راهول فيشواناث ساشديف، فصورته ترصد مشهد وحيد القرن الأبيض الجنوبي واقفاً تحت خيوط الشمس الذهبية بمحمية «سوليوغيم» في كينيا، حيث يواجه هذا الحيوان الجشع البشري وفقدان الموائل، بقوة وثبات.

المركز الثاني انحاز للمصورة السعودية يُمن بنت محمد المنلا بصورة لخيول مندفعة وفرسان يطلقون النيران من فوهات بنادقهم لتخترق عنان السماء في مشهد يجسد القوة والدقة والتقاليد المتوارثة وسط احتفال بالتبوريدة المغربية.

المصور العُماني أحمد بن عبدالله الحوسني استحق المركز الثالث بمشهد سينمائي مشوق خلال سباق الهجن في ولاية «بدية» بسلطنة عُمان، حينما ساد التوتر بسبب خروج جَمل عن مساره، ونجح الجَمَّال في استعادة السيطرة عليه وإعادته إلى المسار، ذلك بينما كانت فتاة صغيرة بين الجمهور تحاول الهروب من الجمل الذي بدأ يدنو منها بسرعة.

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جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي - www.hipa.ae