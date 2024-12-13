الإمارات ضمن 8 دول بمعرض «تراثنا» في مصر

شاركت مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، وغرفة تجارة رأس الخيمة، ممثلة للإمارات، أمس، في فعاليات معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية في دورته السادسة، والذي افتتحه د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة، ويواصل فعالياته حتى 21 ديسمبر الجاري، بمشاركة 8 دول، هي: الإمارات، السعودية، البحرين، تونس، الجزائر، باكستان، جمهورية لاتفيا، الهند، ضيفة شرف المعرض، الذي يستقطب 1164 عارضاً بمجال المنتجات التراثية واليدوية.

وتوقف مدبولي عند الجناح الإماراتي، ممثلاً في مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، وغرفة رأس الخيمة، وتبادل الحديث مع وفد الإمارات، واستمع لشرح من رئيس الوفد يوسف إسماعيل رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، النائب الأول لرئيس غرفة تجارة رأس الخيمة، الذي نقل تحيات الإمارات حكومة وشعباً للشقيقة مصر، معرباً عن شكره لدعوة الإمارات، ممثلة في مؤسسة سعود بن صقر، وغرفة رأس الخيمة، للعام السادس على التوالي، مشيراً إلى تميز العلاقات المصرية الإماراتية، بأنها عميقة الجذور، قائمة على الوعي والفهم المشترك.

وقال إنه، وبمجرد تلقي المؤسسة الدعوة، سارعت بطرحها على الأعضاء المنتسبين للمؤسسة، للمشاركة وفق نوعية مشروعاتهم وطبيعة المعرض، فتلقت العديد من الرغبات من أصحاب المشاريع للمشاركة بالفعالية، لعرض منتجاتهم بالأسواق المصرية، من خلال معرض «تراثنا»، مضيفاً أن المؤسسة تتبنى الأفكار الخَلاقة وابتكارات الشباب المواطنين، وترجمتها إلى مشروعات وأعمال قابلة للتطبيق، وذات جدوى اقتصادية، بل وتواصل دعمهم في تطوير مشروعاتهم، من خلال باقات متنوعة من الخدمات، ومساعدتهم للمشاركة في المعارض المحلية والإقليمية والدولية.