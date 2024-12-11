عدد جديد من مجلة القوافي

صدر عن «بيت الشعر» في دائرة الثقافة بالشارقة العدد 64 من مجلة «القوافي» الشهرية؛ المتخصصة بالشعر الفصيح ونقده - في عامها السادس - التي تحتفي بالمواضيع ذات الصلة به بلاغة ولغة وتراثاً. كما تحتفي بالشعراء من مختلف العصور.

وجاءت افتتاحية العدد التي استهلت بها القوافي عددها الجديد بعنوان «القصيدة العربية ودورها في المجتمعات» وذكر فيها: طرأت على الشعر العربي تطورات كثيرة خلال مراحل زمنية مختلفة، كما تأثر بنهضة المجتمعات العربية، لا سيما في عصر صدر الإسلام؛ إذ استقى الشعر من النصوص الدينية، ولعل أبرزها القرآن الكريم. وحدثت في ذلك العصر تغيرات محورية على كل المستويات الثقافية والإنسانية والحضارية.

وفي هذا العدد من «القوافي» نضيء على عدد من الشعراء العرب الكبار الذين أدركوا الإسلام، وأسهموا في تطور القصيدة العربية، تحت عنوان «الشعراء المخضرمون»، إذ شكل هؤلاء حلقة وصل بين العصرين الجاهلي والإسلامي، وتركوا أثراً كبيراً في دلالات القصيدة العربية.

استهل العدد موضوعاته في باب إطلالة بالحديث عن الشعراء المخضرمين، ودورهم في مد جسور وصل شعرية بين الماضي والمستقبل، وكتبته الشاعرة الدكتورة حنين عمر.

وفي باب «آفاق» كتب الشاعر الدكتور محمد طه العثمان عن «التجديد والحيوية في الشعر الجاهلي». وتضمن العدد حواراً في باب «أول السطر» مع الشاعر الكويتي رجا القحطاني، وحاوره الشاعر الإعلامي أحمد الصويري. واستطلعت الشاعرة جمانة الطراونة، رأي مجموعة من الشعراء والنقاد، حول موضوع «الكتابة الشعرية بين العامية والفصحى».

وفي باب «مدن القصيدة» كتب الشاعر الإعلامي عبد الرزاق الربيعي، عن مدينة «السماوة العراقية». أما في باب «حوار» فقد حاور الشاعر مخلص الصغير، الشاعرة المغربية الدكتورة خديجة السعيدي.

وتنوعت فقرات «أصداء المعاني» بين بدائع البلاغة، ومقتطفات من دعابات الشعراء، و«قالوا في...»، وكتبها الإعلامي فواز الشعار. وتطرقت الباحثة الدكتورة إيمان عصام خلف، في باب «مقال» إلى موضوع «تراسل الحواس». كما كتب الشاعر حسن المطروشي، عن سيرة الشاعر العماني علي الكحالي.

أما في باب «عصور» فكتب الشاعر الدكتور رابح فلاح، عن الشاعر «ابن نباتة المصري». وكتب الإعلامي محمد زين العابدين، في باب دلالات عن «الشتاء.. ودلالاته في القصيدة العربية». كما تناولت في الباب نفسه، الدكتورة سماح حمدي، موضوع «النعامة ودلالاتها في الشعر العربي».

وقرأ الدكتور رشيد الإدريسي، في باب «تأويلات» قصيدة «محاولة للخلاص» للشاعر العماني ناصر الغساني. كما قرأ الشاعر الدكتور جاسم محمد جاسم العجة، قصيدة «حياة» للشاعر أحمد اليمني.

وفي باب «استراحة الكتب» تناول الشاعر محمد الهادي الجزيري، ديوان «ترنيمتان للصحراء» للشاعر ابن حمزة. وفي باب «نوافذ»، أضاء الدكتور سعيد بكور، على موضوع «أدب تحت الطلب».

واحتفى العدد بنشر مختارات متنوعة من القصائد الشعرية، امتازت بجمال المبنى والمعنى، في مختلف الأغراض والمواضيع.

واختتم العدد بحديث الشعر لمدير التحرير الشاعر محمد عبدالله البريكي، بعنوان «أسلافنا تركوا أثراً في القصيدة»، وجاء فيه: «فمن يكتب الشعر يحيا على فكرة البحث دوماً، ينقب عن صورة لا ترى في القصائد، يخرج من راسه فكرة لم تقل سابقاً في الكلام، وعن تربة يبدأ الحرث فيها، ويبذر ما شاء، ثم يسير مع الوقت كي يصعد العشب نحو السماء، وكي يورق الغصن بالبوح حتى تغني عليه الطيور، وكي يتغنى بطعم الثمار، ويخرج من حقله للقلوب أطايب إحساسه، ثم يطلق خيلاً تسابقها الريح، يخرج معناه من نفق الوقت، يسهم في كشف ما قد سيأتي، وما قد تكون عليه القصيدة بعد الزمان الذي كتبت فيه، ثم يفكر كيف ستصمد في وجه كل التغير، كيف يحافظ شطر القصيدة هذا الذي قد عرفناه شكلاً يرتبه اللحن، تضبط إيقاعه فاعلن فاعلاتن وأيضاً فعولن، وأخرى تسير على نسق لا يحيد عن الدرب».