33 ورشة تفاعلية وإبداعية في «مدارس الحياة» خلال ديسمبر

مجموعة من ورش العمل المبتكرة والفعاليات التثقيفية، تقدمها هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) لرواد مكتبات دبي العامة ضمن «مدارس الحياة»، التي ترفع خلال ديسمبر الجاري شعار «الهوية والتراث الإماراتي»، تهدف من خلالها إلى إثراء المعارف لدى أفراد المجتمع وتعزيز مهاراتهم الحياتية والإبداعية، وصقل خبراتهم في مجالات متنوعة.

وستشمل أجندة «مدارس الحياة» 33 ورشة تفاعلية وإبداعية، ومن بينها ورشة «نادي الصحة والتغذية» التي ستستضيفها مكتبة الصفا للفنون والتصميم، وفيها ستقدم ندى سعيد قطان ورشة بعنوان «حلويات الأعياد الصحية». وستحتضن مكتبة الطوار العامة، فعاليات «نادي اللغات» ضمن ورشتين يقدمهما خبراء في معهد اللهجة، وتتناولان الفروقات بين المفرد والمثنى والجمع وأساسيات استخدام المضارع المستمر في اللهجة الإماراتية، في حين ستستقبل مكتبة المنخول العامة فعاليات «نادي اللغات».

وتستضيف مكتبة حتا العامة أنشطة «نادي التنمية الأسرية»، والتي ستتضمن ورشة «مفاتيح الحياة: تحديد الأهداف». وضمن فعاليات «نادي الخط»، سيشرح عبد الرزاق المحمود في ورشته «الخط الديواني الجلي» طرق تحسين الخط وتقنيات ربط الحروف. وستشهد مكتبة المنخول العامة تنظيم فعاليات «نادي السينما والتصوير» التي ستتضمن «جلسة تصوير على خور دبي». وستفتح مكتبة الصفا للفنون والتصميم أبوابها أمام رواد «نادي الفن»، حيث سيقوم الفنان مجدي كفراوي ضمن ورشة «تجريد الفن بلون واحد» بتعليم المشاركين كيفية إنشاء لوحة تجريدية باستخدام لون واحد.