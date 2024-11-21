«جمعة الماجد» ومتحف «مولانا» التركي يبحثان التعاون في حفظ وترميم المخطوطات



بحث الدكتور ناجي باكيرجي، مدير متحف «مولانا» في مدينة قونية التركية، إمكانية التعاون بين المتحف ومركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي في مجال حفظ وترميم مخطوطات ووثائق المتحف. جاء ذلك أثناء زيارته للمركز الأربعاء.

وخلال الزيارة، التقى الدكتور ناجي بالدكتور بسام داغستاني، رئيس قسم الحفظ والمعالجة والترميم، الذي أطلعه على عمليات الحفظ والمعالجة والترميم التي يقوم بها المركز في صيانة جميع الأوعية الورقية، من مخطوطات ووثائق وكتب.

وخلال اللقاء، طلب الدكتور ناجي من المركز المساعدة في دعم متحف مولانا بمختبر خاص لترميم المخطوطات، إضافة إلى تدريب الكادر الفني في المتحف. وذكر أن المتحف يحتوي على ثلاثة آلاف مخطوطة أصلية، وآلاف الوثائق والمراسلات العثمانية المصوَّرة التي تعود إلى القرن الثالث عشر.

الجدير بالذكر أن مركز جمعة الماجد كان قد أهدى المكتبة المركزية في قونية، في عام 2008، مختبر ترميم متكامل، بموجب اتفاقية التعاون المبرمة بين الطرفين.