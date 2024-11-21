«تمشية المبدعين» تستعرض مواهب المصورين والكتّاب والرسامين في «العين للكتاب»



يستضيف مهرجان العين للكتاب 2024 فعالية «تمشية المبدعين»، المنبثقة عن مبادرة «متجر المبدعين» الرقمية، دعماً للمواهب المحلية، وإسهاماً في دفع عجلة الاقتصاد الإبداعي في الدولة، باستهداف ثلاثة مجالات إبداعية هي، التصوير، والتأليف، والرسم.

وتسعى الفعالية، التي تقام في واحة القطارة وقلعة الجاهلي، إلى تنمية مواهب المشاركين وربطها بطبيعة مدينة العين، إذ يرافق كل تمشية ورش فنية مستوحاة منها، أبرزها «الزخرفة»، و«الكولاج».

وعن هذه المبادرة، قالت مريم الجسمي، مديرة مجتمع «متجر المبدعين» الرقمي: «نقدّم منتجات، ومعارف، ونسعى إلى دعم نمط حياة المبدع، وزيادة إنتاجيته، كما أننا نصدر نشرة أسبوعية يتابعها نحو 350 مشتركاً ومبدعاً، نقدم فيها ما يعزز كفاءة الرحلة الإبداعية».

وأضافت: تهدف فعالية «تمشية المبدعين» إلى بناء مجتمع إبداعي مترابط يتشارك الإلهام والدعم، وقد أنجزنا بالتعاون مع مهرجان العين للكتاب تمشية المبدعين لفئتي المصورين والكتّاب في واحة القطار، وتلقينا ردود فعل إيجابية من المشاركين، ونستعد حالياً للقيام بتمشية الرسامين في قلعة الجاهلي في الـ22 من نوفمبر الجاري.

وأكدت أن مشاركة «متجر المبدعين» في مهرجان العين للكتاب، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، إضافة نوعية ونقلة كبيرة للمبادرة، معتبرة أن المهرجان فعل إبداعي يهتم بالثقافة، والفن، ويشارك مبادرة «متجر المبدعين» بالرسالة ذاتها.