أبطال التصوير الرياضي.. هوس التفاصيل الصعبة

خلال حفل توزيع جوائز الدورة الرابعة عشرة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، والذي أقيم في متحف المستقبل الشهير بدبي، في 11 نوفمبر الماضي، شريحة واسعة من المصورين والإعلاميين والنقاد، كانت مهتمة بالاطلاع على الصور الفائزة بمحور «التصوير الرياضي».

معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، قام بتكريم الفائزين في محور «التصوير الرياضي»، حيث حصد المركز الأول المصور «فلاديمير تاديك» من البوسنة والهرسك، بعملٍ بعنوان «النصر والهزيمة» نرى فيه الحكم يُمسك بمعصمَي ملاكمتين شابتين، وإحدى اليدين على وشك أن تُرفَع لتعلن صاحبتها فائزة، وما إن ترتفع يد المنتصرة، حتى تنفجر فرحتها في لحظةٍ تاريخية، فيضيء وجهها ببريق الانتصار، وقد أدركت أن شهوراً من التدريب والإصرار قد أثمرت أخيراً. إلى يسار الحكم، تقف الملاكمة المهزومة مثقلة بالإرهاق والخيبة.

المصور الألماني «لاسي بيريني» جاء ثانياً بعملٍ بعنوان «لقطة الذهب»، لنشاهد اللاعبة الألمانية «داريا فارفولومييف» في فضاء القاعة كفراشة تؤدي قفزتها الهوائية بحركة انفراج أرجلٍ مدهشة تتحدى قوانين الجاذبية، بينما تتوازن كرة سوداء فوقها ككوكب في مدار مثالي. ترتدي اللاعبة زياً مُرصعاً بخيوط ذهبية تعكس أضواء البطولة، لتسجل فوزها بأول ذهبية أولمبية في الجمباز الإيقاعي لألمانيا.

المركز الثالث كان من نصيب المصور الياباني «ماساتوشي أوجيهارا» بعمل بعنوان «سباق ماديسون»، من خلال مشهد التقط خلال لحظة تبديل المتسابقين في سباق «ماديسون» ضمن كأس اليابان للدراجات على المضمار، يظهر فيه دراجان يشبكان أيديهما، ويدفع أحدهما الآخر بقوة انفجارية تطلقه في الهواء كقذيفة بشرية. تلاشت ملامح السيقان من فرط السرعة، بينما تنحني الدراجات على تقوس المضمار كأنها تجاري اندفاعة الريح.



