«مسح زمني للعقل المعرفي».. رحلة في تضاريس الوعي الإنساني



يمثل كتاب «مسح زمني للعقل المعرفي»، لمؤلفه، الكاتب السوري طارق ذيب، رحلة في تضاريس الوعي الإنساني، تبدأ من الخطوات الأولى للإنسان، وهو يلامس المجهول بحذر، وتصاحبه حتى اللحظة التي يحاول فيها أن يلتقط أسرار الكون بعقلٍ رقميّ ومعادلة رياضية.

إنّه سيرة العقل وهو يتسلح بجرأة السؤال، عبر الحضارات الإنسانية المختلفة، المتعاقبة، ليبني من جديد فضاءً أوسع من الاكتشاف والمعرفة.



«مسح زمني للعقل المعرفي» يستدعي القارئ إلى مرآة كبرى، يرى فيها ذاته وتاريخه، ويدعوه إلى تأمل أن المعرفة لم تكن يوماً مجرد أخبار متراكمة عن الكون، بل كانت صراعاً على المصير، ودهشة متجددة، ورحلة لا تنتهي بين السؤال والجواب.