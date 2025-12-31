متحف زايد الوطني يستكشف تاريخ الإمارات وتراثها

احتفاءً بالعام الجديد، يطلق متحف زايد الوطني برنامجاً حافلاً بالتعليم والمشاركة المجتمعية في شهر يناير المقبل، داعياً الزوار إلى استكشاف تاريخ دولة الإمارات وثقافتها وتراثها من خلال الجولات الإرشادية وورش العمل المتنوعة والتجارب التعليمية التفاعلية.

ويتميز البرنامج بإضافتين جديدتين، الأولى «ساعة السكينة»، التي تقام أول يوم أحد من كل شهر، وتهدف إلى توفير بيئة متحفية مرحبة تتميز بأجواء هادئة وإضاءة خافتة في عدد من المساحات المختارة للزوار من ذوي الاضطرابات النمائية الحسية، مثل اضطراب طيف التوحد، واضطراب فرط الحركة والتشتت الزائد.

أما الثانية فهي إطلاق ورشة «شجرة القيم»، التي تدعو المشاركين إلى ابتكار عمل فني على شكل زهرة أو شجرة، ترمز كل ورقة فيها إلى قيمة مستوحاة من الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

يتضمن البرنامج سلسلة من الجولات الإرشادية ثنائية اللغة، إضافة إلى جولات مقدمة بلغة الإشارة، التي تتيح للزوار فهماً أعمق للهندسة المعمارية للمتحف وصالات العرض والمشهد الطبيعي المحيط به. وتشمل هذه الجولات استكشاف أكثر من 300,000 عام من التاريخ البشري في دولة الإمارات العربية المتحدة، وجولة بين أجنحة المتحف.