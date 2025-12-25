بدور القاسمي: التمكين والابتكار أساسا ريادة الشارقة في صناعة النشر

وقعت «ببلش هير»، المبادرة العالمية، التي أطلقتها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، مؤسسة المبادرة، مذكرة تفاهم استراتيجية مع «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر»، بهدف وضع إطار عمل طويل الأمد، لتمكين الشركات النسائية في قطاع النشر، عبر توسيع مجالات وصولها للفرص المتاحة في قطاع صناعة النشر، وتقديم الدعم المؤسسي، وتعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية.

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسسة مبادرة «ببلش هير»: «تترجم هذه الشراكة إيماننا المشترك بأهمية تمكين المرأة في قطاع النشر والمساهمة الجوهرية لدور النشر، التي تديرها النساء بتطوير مستقبل صناعة المعرفة في المنطقة والعالم.

وتمنح هذه المذكرة الناشرات العاملات في إمارة الشارقة فرصة الوصول المباشر والفوري إلى الأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب الخدمات القانونية والإبداعية والتكنولوجية والمهنية، التي تحتاج إليها الأفكار المبتكرة للنمو والتوسّع، من خلال الجمع بين برامج «ببلش هير» العالمية ومنصات بناء القدرات التي طورناها، والبنية التحتية عالمية المستوى، والشبكة المتنوعة للأعمال، التي توفرها المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر».

وأضافت: «استندت ريادة الشارقة في المشهد العالمي لصناعة النشر إلى توسيع فرص الوصول إلى المعرفة، وتمكين صناعها من التقدم والابتكار. وتأتي مذكرة التفاهم تجسيداً لهذه الرؤية من خلال تمكين النساء من الازدهار صانعات محتوى وقائدات للتغيير، إذ يمثل هذا التمكين استثماراً مباشراً في مستقبل صناعة النشر، وفي إحداث تغيير حقيقي، يقود إلى قطاع أكثر عدالة وابتكاراً واستدامة».

وبموجب المذكرة تقدم «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر» حزمةً من المزايا للشركات التي تمتلكها نساء في قطاع النشر، بهدف إزالة التحديات، التي تعرقل نموها ودخولها السوق، ومنها؛ توفير باقات ترخيص خاصة، والترويج لمبادرة «ببلش هير» عبر قنوات الرقمية المختلفة لـ«المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر».

والتعاون معها في تنظيم ورش عمل، وحفلات توقيع كتب، وفعاليات التواصل والتعارف، وبناء الشبكات المهنية، إلى جانب تسهيل التفاعل مع وسائل الإعلام، وإتاحة الفرصة للمبادرة، للاستفادة من «مسرح شين» التابع للمدينة، بهدف تنظيم عدد من الفعاليات السنوية.