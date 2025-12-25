وزارة الثقافة تختتم فعاليات «لغة القرآن والسنع الإماراتي»

اختتمت وزارة الثقافة فعاليات البرنامج الشتوي 2025 «لغة القرآن والسنع الإماراتي»، الذي نظمته بالتعاون مع صندوق الوطن وعدد من الجهات والمؤسسات الثقافية والمجتمعية.

وذلك في المراكز الثقافية التابعة للوزارة في كل من الظفرة وعجمان ورأس الخيمة، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ مكانة اللغة العربية والقيم الإماراتية في نفوس الأجيال الناشئة.

واستمتع المشاركون بتجربة ثقافية وتعليمية متكاملة تضمنت 56 فعالية في المراكز الثقافية الثلاثة، وشهد البرنامج إقبالاً واسعاً من مختلف الفئات العمرية من ستة أعوام فما فوق، ليبلغ عدد المشاركين في الفعاليات 820 مشاركاً.

وتنوعت الأنشطة بين ورشٍ تعليمية وتفاعلية مصممة لتنمية المهارات الإبداعية، وتعزيز حب اللغة العربية، وترسيخ مفاهيم السنع الإماراتي، ضمن بيئة تعليمية محفزة تجمع بين التعلّم والترفيه.

وقال مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة: «يعكس الإقبال الكبير الذي شهده البرنامج الشتوي نجاح الجهود المشتركة بين وزارة الثقافة وصندوق الوطن وشركائنا من المؤسسات الثقافية والمجتمعية في تعزيز الارتباط بالتراث الإماراتي والهوية الوطنية لدى الأجيال الناشئة، من خلال توفير بيئة تعليمية ثرية تدعم التعبير الإبداعي، وتنمي المواهب، وتفتح آفاق الاكتشاف والابتكار».

ويعد البرنامج الشتوي إحدى المبادرات السنوية البارزة التي تنفذها وزارة الثقافة خلال موسم العطلات المدرسية، بهدف استثمار أوقات الفراغ لدى الأطفال واليافعين والشباب في أنشطة هادفة تسهم في تنمية قدراتهم المعرفية والفنية، وتعزز ارتباطهم بالهوية الوطنية.