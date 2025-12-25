102 ألف مستفيد من «دبي الدولي للكتابة» 2025

يواصل برنامج دبي الدولي للكتابة، إحدى أبرز مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، تعزيز حضوره وتأثيره المعرفي محلياً وعالمياً، محققاً في عام 2025 مجموعة من الإنجازات النوعية التي تستكمل مسيرته الحافلة وتسهم في ترسيخ دوره في تمكين المواهب الشابة.

وكان البرنامج قد انطلق عام 2013 بهدف دعم المؤلفين الإماراتيين والعرب وإثراء الحركة الفكرية والأدبية في المنطقة والعالم، وذلك من خلال أربع فئات رئيسة تشمل: الكتابة الإبداعية، وتبادل الكتاب، ومسابقة قصتي، والترجمة. إضافة إلى مبادرات معرفية مستمرة مثل «استراحة معرفة» و«عائلتي تقرأ».

وشهد عام 2025 توسعاً لافتاً في نطاق البرنامج، إذ تجاوز إجمالي عدد المستفيدين 102 ألف مشارك حول العالم، من بينهم 85 ألف داخل دولة الإمارات من فئة الشباب بين 10 و35 عاماً. وامتد تأثير البرنامج إلى 6 دول، منها: الأردن ومصر وأستراليا وكندا وألمانيا.

وفي ألمانيا وحدها، بلغ عدد المستفيدين 2500 شاب من الموهوبين في الكتابة.

على صعيد الإنجازات المتميزة، استقبل البرنامج خلال عام 2025 أكثر من 800 طلب انتساب، وجرى قبول 85 متدرباً ضمن برامجه المتخصصة، كما نفذت 5 ورش تدريبية بإشراف 6 مدربين نتج عنها إصدار 6 كتب جديدة لمؤلفين شباب.

وفي إطار نشر المعرفة، تم توزيع أكثر من 60000 كتاب ضمن مبادرة «عائلتي تقرأ». وأكد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن برنامج دبي الدولي للكتابة يعد تجسيداً لرؤية دولة الإمارات في صناعة المعرفة وتمكين شبابنا العربي من التعبير عن طاقاتهم الإبداعية، وصقل مهاراتهم الأدبية، ومنحهم الفرصة للوصول إلى العالمية، من خلال منصة رائدة في العالم العربي، تجمع بين التدريب الاحترافي، والإنتاج المعرفي، والانفتاح العالمي، وتعزز مكانة دبي كمركز عالمي لصناعة العلم والمعرفة.