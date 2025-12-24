30 ورشة عمل لـ«مدارس الحياة» يناير المقبل

كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عن برنامج مبادرتها «مدارس الحياة»، خلال يناير المقبل، الذي سيتضمن سلسلة من التجارب التفاعلية المتنوعة عبر 30 ورشة عمل معرفية تجمع بين الإبداع والتعلّم، وتستهدف تعزيز المهارات الحياتية والفكرية والثقافية لأعضاء مكتبات دبي العامة وزوارها.

ومع بداية العام الجديد، ستتحول مكتبة الصفا للفنون والتصميم إلى بيئة إبداعية نابضة بالحياة، حيث سيتمكن زوارها من تعلم طرق صب قطع الصابون وتلوينها وتشكيلها بأسلوب يحاكي الأحجار الكريمة، وذلك في ورشة «صابون الأحجار الكريمة».

أما في ورشة «الأحجار الكريمة بالألوان المائية» فسيحظى المشاركون بفرصة التدرب على تقنيات رسم الأحجار الكريمة وتلوينها.

وستشهد مكتبة الراشدية جلسة تفاعلية تقدمها ميرنا وهبي بعنوان: «من الفوضى إلى الصفاء: تخطيط عملي للنساء» التي تهدف إلى مساعدة النساء على تعلّم حسن التخطيط للعام المقبل.

أمّا عشاق القراءة فسيكونون على موعد مع أنشطة «نادي الكتاب» حيث ينظم ملتقى الراويات في مكتبة الصفا للفنون والتصميم جلسة تتناول أبرز شخصيات وأفكار رواية «حكاية واقع... سيكون» للكاتبة ندى أحمد جابر.

وتنظم مكتبة الصفا للفنون والتصميم بالتعاون مع «كوردن» فعاليات «نادي الموسيقى والفنون الأدائية» التي ستتضمن ورشة تدريب «كورال حق الليلة» الهادفة إلى تعريف أفراد المجتمع على الأهازيج الشعبية والغناء الجماعي في أجواء تحتفي بروح التراث.

كذلك تنظّم مكتبة الصفا للفنون والتصميم بالتعاون مع «غصن للفن» ضمن أنشطة «نادي الفن»، ورشة «إكسسوار من الأسلاك المعدنية».

وضمن أنشطة نادي «الصحة والتغذية»، ستشرف ندى قطان على ورشة «صناعة المعجّنات» في مكتبة حتا.