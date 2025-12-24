«قرية الابتكار» في «الإمارات لمسرح الطفل».. أنوار المحبة وقيم التعاون

قدمت فرقة مسرح رأس الخيمة الوطني، على قصر الثقافة في الشارقة، أول من أمس، عرضها المسرحي الثاني «قرية الابتكار»، ضمن عروض مهرجان الإمارات لمسرح الطفل في دورته الـ 19، التي تستمر حتى 27 الشهر الجاري.

وألقت مسرحية «قرية الابتكار» من تأليف الفنان علي جمال وإخراج الفنان إسماعيل سالم، الضوء على العديد من القيم التربوية والأخلاقية، التي كان من أبرزها نبذ الأنانية والحث على التعاون بين أفراد المجتمع الواحد، وزرع بذور المودة بينهم.

وتدور أحداث المسرحية حول قصة فتاة صغيرة مشاكسة تدعى «فلافيلا»، تنتقل للعيش إلى قرية هادئة وجميلة، يسود بين أهلها التآلف والوئام، لكن سرعان ما يضجر أهل القرية من شغب الفتاة وإثارتها المشاكل، ليلجأ حكيم القرية إلى حيل تجعل الفتاة تتخلى عن أطباعها السيئة، ليعود من بعدها جو المحبة والألفة بين أهل القرية.

ونجح العرض في إيصال رسائله للمتلقي الصغير في صياغة مشهدية متميزة، عبر حلول ومعالجات سعى من خلالها إلى خلق أجواء، تتناسب مع فكرة النص، معتمداً في ذلك على الديكور وتحولاته وتنقلاته، وكذلك الإضاءة، التي وظفها لكشف حالات الشخصيات وأجواء المشاهد، كما نجح الممثلون محمد مطر، وإسماعيل سالم، ودانا سلامة، وجودي النبهان.

ومحمد قصار، وحسن الظهوري، ولؤي وطفي، وإيلين مصباح، وعبدالرحمن جهاد، في تقديم أداء متقن وجيد، وقريب من الأطفال. وتميز العرض بموسيقى وأغانٍ، ومشاهد حملت معاني عميقة ورسائل هادفة، كما كان للماكياج والأكسسوارات والأزياء دور جوهري، أضفى على الشخصيات أبعاداً اجتماعية ونفسية، وجعل العرض مبهجاً لجمهوره.