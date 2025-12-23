مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية يطلق برنامجاً لتطوير المواهب

أعلن مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية عن إطلاق برنامج جديد لتطوير المواهب، بالتعاون مع المدرسة الوطنية البريطانية للسينما والتلفزيون (NFTS)، وهي من أهم المراكز الأكاديمية المتخصصة في مجال الأفلام والتلفزيون والألعاب الإلكترونية في المملكة المتحدة، بتاريخ يمتد لأكثر من 50 عاماً في هذا المجال.

و«برايم فيديو»، الخدمة العالمية للبث الرقمي التابعة لشركة أمازون، وذلك في إطار جهود المكتب الرامية لتسريع وتيرة إعداد وصقل مهارات جيل جديد من كتّاب السيناريو والمنتجين في دبي.

يُعقد البرنامج المكثّف خلال الفترة من 26 إلى 30 يناير المقبل، ويستهدف الكتّاب والمنتجين الناشئين من العاملين في دبي، ويركز على تطوير مشاريع تلفزيونية أصلية مكتوبة، ويدعم المشاركين في مرحلة مفصلية من مسيرتهم المهنية، من خلال إرشادهم في مختلف مراحل صياغة الأفكار، وتطويرها، وصولاً إلى إعداد العروض التقديمية وفق أعلى المعايير لصناعة المحتوى.

تدريب ورؤى

ويجمع البرنامج بين التدريب الإبداعي المتخصص والرؤى العملية حول متطلبات السوق، مع إتاحة فرص للتطوير العملي للمشاريع، بما يمكّن المشاركين من صقل أفكارهم الإبداعية وفهم الجوانب التجارية لصناعة المسلسلات التلفزيونية.

ويشرف على البرنامج كل من المنتج وكاتب السيناريو والمشرف الأكاديمي الأول في NFTS مات ديلارغي، إلى جانب أدريان بانيرد، وهو من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة «بيغ لايت برودكشنز» البريطانية، حيث سيتلقى المشاركون تدريباً مباشراً من نخبة من المبدعين العالميين، والكوادر المتخصصة في استوديوهات أمازون إم جي إم.

إضافة إلى معلمين ومدربين متخصصين من المدرسة الوطنية البريطانية للسينما والتلفزيون (NFTS)، في جلسات تدريبية وورش عمل وجلسات عرض مشاريع، تغطي موضوعات عدة تشمل تطوير الفكرة والشخصيات، وبناء السرد، واستراتيجيات جذب الجمهور، والتسويق، ونماذج الإنتاج الدولي المشترك.

ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، التابع لمجلس دبي للإعلام، الرامية لتعزيز منظومة صناعة الأفلام والتلفزيون في إمارة دبي، وتطوير الكفاءات الإبداعية، وتوسيع قدرات إنتاج الأفلام والأعمال التلفزيونية على الصعيد المحلي، وترسيخ مكانة دبي مركزاً إقليمياً رائداً للإعلام والإنتاج الإبداعي، بتعاون وثيق مع الشركاء الدوليين.

ركيزة أساسية

وقال هشام العلماء، المدير التنفيذي لمكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية: «يشكّل تطوير المواهب الإبداعية ركيزة أساسية لبناء صناعة أفلام وتلفزيون مستدامة وقادرة على المنافسة عالمياً. ويعكس هذا البرنامج التزام المكتب بدعم المبدعين في دبي من خلال تدريب عالمي المستوى وخبرات متخصصة ومنصات دولية.

وعبر التعاون مع مؤسسات عالمية رائدة مثل المدرسة الوطنية البريطانية للسينما والتلفزيون و«برايم فيديو»، نسعى إلى تمكين جيل جديد من صنّاع القصص والمنتجين القادرين على تقديم محتوى مميز يعكس ثقافة دبي وقيمها، ويصل إلى الجمهور العالمي».

من جانبه، قال جون واردل، مدير المدرسة الوطنية البريطانية للسينما والتلفزيون: «في دولة الإمارات، هناك نمو ملحوظ في الطلب على المحتوى الطموح ذي البعد العالمي. ويُعد هذا البرنامج الرائد فرصة لنقل نهجنا التدريبي المتقدم مباشرة إلى المواهب الصاعدة في المنطقة.

ونتطلّع، بالتعاون مع مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية و«برايم فيديو»، إلى تزويد جيل جديد من الكفاءات المبدعة بالأدوات والمعرفة والثقة اللازمة لنقل قصصهم إلى العالم».

بدورها، قالت نيكول كليمنس، نائبة الرئيس ورئيسة المحتوى الدولية في «برايم فيديو»، واستوديوهات أمازون إم جي إم: «نؤمن في «برايم فيديو» أن السرد القصصي المتميز يزدهر عندما تحظى المواهب بالدعم والرعاية والموارد المناسبة. كما نؤمن بأهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الأكاديمية لبناء اقتصاد إبداعي محلي قوي. ومن خلال هذه الشراكة، نهدف إلى تمكين المواهب الصاعدة في دبي، وربط القصص المحلية بالجمهور العالمي».

من جهتها، أكدت عائشة بن كلي، رئيسة تطوير المواهب في مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، أن البرنامج الجديد يولي اهتماماً كبيراً للعملية الإبداعية، علاوة على الجوانب العملية لتطوير وعرض المشاريع.

مشيرة إلى أن المشاركين سيحصلون على ملاحظات مباشرة من خبراء متميزين في الصناعة، ما يمنحهم فهماً أوضح لكيفية تحويل الرؤية الإبداعية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ يمكنها أن تجد طريقها إلى السوق العالمي.

ويُختتم البرنامج بجلسة عرض نهائية للمشاريع أمام لجنة تضم مسؤولين تنفيذيين من استوديوهات أمازون إم جي إم، ومعلمين من المدرسة الوطنية البريطانية للسينما والتلفزيون، وشركاء إنتاج من دولة الإمارات، إلى جانب جلسة نقاشية حول مستقبل إنتاج المسلسلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولقاء للتواصل المهني لتعزيز الشراكات وبناء علاقات مستدامة.

وأعرب مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية عن ترحيبه بانضمام من يرغب من المواهب العاملة في دبي، المتخصصة في هذا المجال إلى البرنامج، عبر إرسال الطلبات إلى البريد الإلكتروني info@dfgc.ae، على أن تكون جميع المرفقات بصيغة PDF، والتقديم خلال فترة أقصاها الساعة الخامسة مساءً (بتوقيت دبي) من يوم الاثنين الموافق 12 يناير المقبل.

كيفية التقديم

يستهدف البرنامج المهنيين المحترفين المقيمين في دبي ممن يملكون خبرة سابقة في قطاع الأفلام والتلفزيون، ويتطلعون إلى الارتقاء بمسيرتهم المهنية إلى مستوى متقدم.

وسيتم اختيار ثمانية فرق، يتكون كل فريق من شخصين، ويشترط أن يكون أحدهما على الأقل حاصلاً على اعتماد أو يكون قد عمل سابقاً مع جهة بث، وأن يكون أحدهما المنتج الرئيسي. ويمكن أن يكون العضو الثاني كاتب العمل (في حال وجوده) أو منتجاً إبداعياً في حال عدم انضمام كاتب إلى الفريق.

ما الذي يجب أن يشمله طلب التقديم؟

1. بيان من صفحة واحدة يوضح الرؤية وراء العمل التلفزيوني المقترح، ويتضمن وصفاً موجزاً للعمل، والصيغة المتوقعة (مثل مسلسل درامي من ست حلقات قابلة للتجديد، أو عمل محدود الحلقات)، ونوع العمل (تشويق، كوميدي رومانسي،... أو غيرها)، وملخصاً عاماً للأحداث، وأمثلة لأعمال منتجة مشابهة، وأسباب شغف الفريق بالمشروع وكيف يمكن أن يستفيد من البرنامج.

2. ملخص تفصيلي لا يتجاوز صفحتين، يقدّم تصوراً شاملاً ومفصلاً لمسار القصة.

3. السيرة الذاتية أو نبذة تعريفية لكل من المتقدمين الاثنين.

