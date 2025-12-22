«الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة» يعقد 26 مارس المقبل

أعلنت «هيئة الشارقة للكتاب» عن فتح فصل جديد من مسيرة «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة»، وتوسيع نطاق تخصصه ومهامه، وإطلاق هويته البصرية الجديدة تحت مسمى «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة».

وذلك تجسيداً لالتزام الهيئة بتعزيز حضور الشارقة الثقافي، وتأكيداً على التزام الإمارة بإثراء الصناعات الإبداعية والريادة في مجال السرد القصصي بجميع أشكاله.

وكشفت الهيئة أن فعاليات «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة 2026» ستقام من 26 حتى 29 مارس المقبل، وتشهد برنامجاً موسّعاً يتضمن منصات أكبر، ومساحات أوسع للمعارض، وعدداً أكبر من ورش العمل التطبيقية، والتجارب التفاعلية.

وتتضمن تحديثات المؤتمر إطلاق منصة جديدة بعنوان «سوق الرسوم المتحركة والقصص المصورة comics»، في خطوة نوعية لتوسيع نطاق الفرص المهنية أمام المبدعين في هذا القطاع.

وفي إطار توسّع نطاق مهامه، يطلق «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة 2026» أول إحصاء رسمي للرسامين والمؤلفين وفناني تحريك الرسوم والمبدعين العرب العاملين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويستهدف الإحصاء إعداد أول خريطة شاملة للمجتمع الإبداعي في المنطقة، ويدعو المؤتمر جميع المبدعين العرب إلى المشاركة والمساهمة في بناء منظومة عربية موحّدة للصناعات الإبداعية.

وأكدت خولة المجيني، المدير التنفيذي لمؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة، أن قرار «هيئة الشارقة للكتاب» تطوير المؤتمر يستند إلى الرؤية الثقافية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب.

وقالت المجيني: «يمثل (مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة) بنية تحتية استراتيجية لصناعة إبداعية متكاملة، تعزز مكانة الشارقة كمحور رئيسي لقطاع الرسوم المتحركة والقصص المصورة إقليمياً وعالمياً.

فمن خلال المؤتمر، توفر الإمارة منصة تربط المواهب العربية بالناشرين والمنتجين وشركات التقنية والمؤسسات التعليمية، وتفتح أمامهم مسارات مهنية وفرص شراكات عابرة للحدود».

وأضافت: «إن تطوير المؤتمر وتوسيع نطاق تخصصه ومهامه خطوات مركزية تجسد التزام هيئة الشارقة للكتاب بالانتقال من مرحلة دعم المواهب إلى التمكين الفني والثقافي والاقتصادي المستند إلى البيانات. إذ تمثل هذه الخطوات استجابة عملية لاحتياجات المبدعين، وتعزيزاً مباشراً لحضور المحتوى الإبداعي العربي في الأسواق العالمية انطلاقاً من الشارقة».

يمثل «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة»، الذي تنظمه «هيئة الشارقة للكتاب» سنوياً، إحدى أبرز الفعاليات المؤثرة المخصصة للرسامين وفناني تحريك الصور والناشرين والمنتجين والمواهب الناشئة على صعيد المنطقة.

واستقطبت الدورة السابقة التي أقيمت في مايو 2025 أكثر من 5,000 زائر من جميع أنحاء العالم، واستضافت أكثر من 70 خبيراً دولياً ناقشوا التقاء الابتكار المعزز بالذكاء الاصطناعي مع الخيال الإنساني.