انطلاق مهرجان الإمارات لمسرح الطفل في الشارقة بـ«الفتى الخشبي»

انطلقت أمس عروض الدورة التاسعة عشرة من مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، على قاعة قصر الثقافة بالشارقة، بتقديم مسرحية «الفتى الخشبي».

أقيم حفل افتتاح المهرجان، بحضور إسماعيل عبدالله، رئيس جمعية المسرحيين، الجهة المنظمة للمهرجان، والأمين العام للهيئة العربية للمسرح، ورئيس المهرجان، وبحضور الفنان أحمد الجسمي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المسرحيين، رئيس مجلس إدارة مسرح الشارقة الوطني، وأحمد بورحيمة، مدير عام إدارة المسرح بدائرة الثقافة بالشارقة.

والدكتور حبيب غلوم، مدير المهرجان، حيث استعرض مقدم الحفل عبدالله محمد عبدالله، إضاءات عن أهم ما ستشهده الدورة التاسعة عشرة من المهرجان، مثمناً الدعم السخي واللامحدود المقدم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للمسرح على وجه العموم، ومسرح الطفل ومهرجان الإمارات لمسرح الطفل على وجه الخصوص.

وقدمت مسرحية «الفتى الخشبي» التي استندت إلى النص العالمي الشهير «بينوكيو»، للكاتب كارلو كولدوي، ومن إخراج الفنان ماجد المعيني، المتخرج في أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية.

وتضمن الحفل عرض فيلم وثائقي عن المهرجان، لأهم محطاته في دوراته السابقة، بدءاً من العام 2005 الذي شهد الانطلاقة الأولى له، كما عرض الفيلم سيرة مقتضبة عن شخصية هذه الدورة، الفنان الإماراتي القدير عبدالله راشد، الذي بدأ المسرح في العام 1984، وتماهى مع مسرح الطفل لأكثر من ربع قرن من الزمن، وقدم العديد من العروض المسرحية، أهمها مسرحية «الفلاح الطيب»، ومسرحية «رحلة المعرفة»، وتم تكريم الفنان عبدالله راشد خلال حفل الافتتاح.

كما تضمن الحفل تقديم لجنة تحكيم الكبار التي تشكلت من كل من وليد الزعابي رئيساً للجنة، وعضوية كل من الفنان إبراهيم سالم، والفنان محمد سعيد السلطي، والفنان عبدالرحمن الملا، والفنان محمد جمعة علي، وكذلك تم تقديم لجنة تحكيم الأطفال، والتي تكونت من: نور حمد عبدالرزاق، شيخة سيف عزيز، وعيسى عبدالله المازمي.

ويواصل مهرجان الإمارات لمسرح الطفل عروضه المسرحية حتى السابع والعشرين من شهر ديسمبر، اليوم الذي سيشهد تقديم عرض مسرحي مستضاف من منتسبي ربع قرن للمسرح وفنون العرض، وكذلك سيشهد اليوم ذاته حفل ختام المهرجان وتوزيع الجوائز على المبدعين.