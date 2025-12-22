متحف زايد الوطني يعلن افتتاح 3 مقاهٍ إماراتية في حديقة المسار



فتحت 3 مقاهٍ جديدة أبوابها في حديقة المسار في متحف زايد الوطني، المتحف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتتنوع المقاهي لتشمل تجربة تجمع بين الأصالة والمعاصرة، لزوار المتحف، لتسلط الضوء على فنون الطهي الإماراتية والأطباق العصرية معاً.



وتلتقي التقاليد والحداثة في مقهى «ركن»، إذ يستوحي نكهات مأكولاته من مطبخ منطقة شمال أفريقيا والخليج العربي، مع مزجه بطريقة الطهي الإماراتية. يحتفي المقهى بالمطبخ العربي ويقدم مجموعة متنوعة من الشاي والحلويات المُعدة يدوياً، إلى جانب أطباق خفيفة ومشروبات باردة مميزة في أجواء عصرية هادئة.



ويبتكر التوأم الإماراتيان ميثاء وعبدالرحمن الهاشمي، مؤسسا مقهى «سافور باي توينز جيلاتو» المقهى الإيطالي بنكهات إماراتية، إذ يصنعان الجيلاتو من مكونات مستوحاة من وصفات إماراتية عالية الجودة أُعدت يدوياً لتمنح الزوار تجربة غنية.



مُستلهماً اسمه من شجرة السدر، رمز الكرم والأصالة في دولة الإمارات، بأنامل الشيف الإماراتي فيصل الهرمودي، يقدم مقهى ومخبز «سدرة آرتيزن» تشكيلة من المخبوزات الإماراتية بلمسة عصرية، وخيارات طعام أخرى تقدم طوال اليوم، مع وصفات أُعدت يدوياً بأساليب مستدامة بمكونات محلية موسمية.



توفر مقاهي الحديقة فرصة للمواهب الإماراتية الصاعدة في مجال الطهي لعرض أفكارهم كما ترحب جميع المقاهي والمطاعم بالزوار بدون الحاجة لحجز تذكرة دخول المتحف.



تمتد حديقة المسار من ساحل السعديات بين متحف اللوفر أبوظبي ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي وصولاً إلى مدخل المتحف، وتعد بمثابة صالة عرض خارجية تضم نباتات وأشجار فواكه وخضروات محلية، فيما تروي سرداً بصرياً لحياة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من خلال تنوع بيئي للصحراء والواحات والمناطق الحضرية.