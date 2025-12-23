تكريم الفنانة الكورية لي بول بجائزة مهرجان أبوظبي

كرّمت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون الفنانة الكورية البارزة «لي بول» بمنحها جائزة مهرجان أبوظبي، المقدمة بالتعاون مع دار «شوبارد»، ضمن برنامج مهرجان أبوظبي في الخارج، والذي يقام برعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، الراعي الفخري المؤسس لمهرجان أبوظبي.

وذلك قبيل انطلاق فعاليات الندوة الحوارية ضمن مبادرة «الفنون في السفارات» التي أُقيمت في جمهورية كوريا أخيراً. وتُمنح جائزة مهرجان أبوظبي سنوياً للشخصيات صاحبة الإسهامات البارزة في الحراك الثقافي، وتقديراً للأثر العميق الذي تركته «لي بول» في مسارات الفن البصري المعاصر، ولدورها المؤثر في صياغة الخطاب الفني على المستويين الإقليمي والعالمي.

وقُدّمت الجائزة للفنانة من قبل عبدالله سيف النعيمي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كوريا، وهدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، إلى جانب هو يونغ سو، الرئيس التنفيذي لشركة «جي إس إنرجي» ونائب رئيس مجموعة «جي إس».

وتعد «لي بول» من أكثر الفنانات المعاصرات تأثيراً في كوريا الجنوبية، وهي من الأسماء المرموقة على الساحة الفنية الدولية، بفضل تجربتها الفنية متعددة الوسائط التي تشمل النحت، والتركيبات الفنية، وفنون الأداء، والرسم. وتشتهر لي بول بقدرتها على دمج الخيال المستقبلي مع القراءة النقدية الاجتماعية.

حيث تتناول أعمالها موضوعات اليوتوبيا والتحولات التكنولوجية والأنماط المجتمعية، مع اعتماد تركيبات غامرة وصور مستلهمة من الكائنات الافتراضية لإعادة مساءلة التصورات السائدة حول الإنسان، والمجتمع، ومفاهيم الفكر والسياسة.

وعلى امتداد مسيرتها الفنية التي تجاوزت أربعة عقود، واصلت «لي بول» دراسة منظومة المثل، وهو ما يتجلى في أعمالها التكليفية الحديثة، من بينها «واجهة التكوين» في متحف المتروبوليتان للفنون خلال 2024-2025. وتأكيداً على التزام مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون بالدبلوماسية الثقافية.

وعلى عمق العلاقة الثقافية المستمرة بين جمهورية كوريا ودولة الإمارات العربية المتحدة، قدّمت المجموعة أعمال «لي بول» ضمن معرض «الوسائط المتعددة: كلنا دوائر مفتوحة»، بالتعاون مع متحف سيول للفنون، ضمن برنامج مهرجان أبوظبي 2025 في منارة السعديات بأبوظبي، في شهر مايو من العام الجاري.

وعقب تقديم الجائزة، انطلقت فعاليات الندوة الحوارية ضمن مبادرة الدبلوماسية الثقافية الرائدة «الفنون في السفارات» في سيول. وبوصفها منصة محورية للدبلوماسية الثقافية، تسهم هذه المبادرة في تعزيز الحضور الإماراتي العالمي في إطار الحوار الفني من خلال جمع نخبة من الفنانين والمفكرين والدبلوماسيين في إطار نقاش تفاعلي هادف.

وحملت الجلسة عنوان «الفن الذي يجمع» وقد تم تنظيمها بالشراكة مع سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية كوريا. وشارك في الحوار كل من القيّمة الفنية مايا الخليل، والفنانة الإماراتية المفاهيمية متعددة الوسائط موزة المطروشي.

وناقشت الجلسة الدور المحوري للثقافة البصرية في تعميق التفاهم المتبادل وتعزيز جسور التواصل بين الثقافات، حيث تناول الحوار، من خلال مقاربات شخصية ورؤى مهنية، الكيفية التي تُسهم بها الممارسة الفنية، ومبادرات التبادل الثقافي في ترسيخ الدبلوماسية الثقافية، وتعزيز التضامن، وتأكيد القيم الإنسانية المشتركة.