الرزوقي يتسلّم كتاب «إرث آل مكتوم.. تاريخ رياضي»

تسلّم اللواء ناصر السيد عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، الإصدار التوثيقي الجديد «إرث آل مكتوم.. تاريخ رياضي»، وذلك خلال استقباله مؤلف الكتاب الزميل محمد الجوكر، الباحث والمؤرخ الإعلامي، الذي يوثق من خلال هذا العمل مسيرة الأسرة الحاكمة في دبي ودورها الريادي في دعم الحركة الرياضية بمختلف مراحلها.

وأشاد الرزوقي بالجهد الكبير الذي بذله المؤلف في مجال التوثيق الرياضي، من خلال إصداراته المتعددة التي أسهمت في إثراء المكتبة الرياضية الإماراتية، مؤكداً أن التوثيق في مختلف المجالات، ولا سيما المجال الرياضي، يُعد عملاً وطنياً بالغ الأهمية، لما له من دور محوري في حفظ الذاكرة الرياضية وصون المنجزات للأجيال المقبلة، خاصة عندما يتزامن مع مناسبات وطنية خالدة كذكرى اليوم الوطني لتأسيس الاتحاد.

وأوضح الرزوقي أن كتاب «إرث آل مكتوم.. تاريخ رياضي» يمثل إضافة نوعية ومهمة، لما يتضمنه من توثيق شامل لمسيرة الأسرة الحاكمة في دبي، ودعمها المستمر للرياضة والرياضيين، وحرصها الدائم على توفير أفضل البيئات والإمكانات التي تمكّن أبناء الوطن من ممارسة الرياضة وتحقيق التميز، بما يعكس الرؤية الاستراتيجية العميقة للقيادة الرشيدة تجاه هذا القطاع الحيوي.

وهنّأ الرزوقي قطاع الشباب والرياضة في دولة الإمارات بهذا الإصدار القيّم، مثمّناً الجهد الوطني المخلص الذي بذله المؤلف، ومؤكداً أن مثل هذه الأعمال التوثيقية تسهم في إبراز الإرث الرياضي المشرّف للدولة، وتعكس حجم ما تحقق من منجزات بفضل الرؤية الحكيمة والدعم اللامحدود.

وأكد الرزوقي أن دولة الإمارات تشهد، في ظل قيادتها الرشيدة، نهضة رياضية متكاملة، تتقاطع فيها الرياضة مع الثقافة وتنمية الإنسان، باعتبارها تعبيراً صادقاً عن القيم الإنسانية والمجتمعية النبيلة، مشيراً إلى أن القيادة تولي الأندية الرياضية أهمية كبيرة، لارتباطها الوثيق بالتعليم والثقافة والرعاية الصحية وجودة الحياة، ودورها الفاعل في بناء الإنسان وتحقيق الأهداف الوطنية، حتى أصبحت الرياضة جزءاً راسخاً من الوعي المجتمعي وركناً أساسياً في مسيرة التنمية الشاملة.

من جانبه، أعرب الكاتب محمد الجوكر عن بالغ شكره وتقديره لسعادة اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي على مواقفه المشرفة، ودعمه ومساندته الدائمة، وتشجيعه المستمر على مواصلة هذا العمل الوطني التوثيقي، مؤكداً أن هذا الدعم يشكل حافزاً كبيراً للاستمرار في حفظ وتوثيق التاريخ الرياضي الإماراتي، موجهاً له خالص الشكر والامتنان على ما يقدمه من دعم ورعاية للجهود الثقافية والتوثيقية