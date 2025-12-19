ورشة تناقش «المقال الإماراتي.. من الفكرة إلى التأثير» في نادي دبي للصحافة الثلاثاء المقبل

تنظم جائزة المقال الإماراتي، بالتعاون مع نادي دبي للصحافة، ورشة عمل متخصّصة حول كيفية كتابة المقال، تحت عنوان «المقال الإماراتي.. من الفكرة إلى التأثير»، وذلك يوم الثلاثاء المقبل (23 ديسمبر)، من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 ظهراً، في مقر النادي.

وتهدف الورشة إلى تمكين المشاركين، وتعزيز قدراتهم في كتابة المقال الوطني بأسلوب مهني مؤثر، ومناقشة آليات تحويل الأفكار إلى مقالات مميزة، قادرة على التأثير في الرأي العام، وتعكس القيم الوطنية والهوية الإماراتية.

للراغبين بالتسجيل في الورشة عبر الرابط التالي: https://f.dpc.org.ae/k2orui90.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة مبادرات تهدف إلى دعم المشهد الإعلامي الوطني، والمواهب الشابة، حيث تستهدف طلبة الإعلام والاتصال، والمهتمين بالكتابة الصحافية وصناعة المحتوى، إضافة إلى الكُتاب الشباب والمهتمين بمجالات السرد والتحليل وكتابة الرأي.

يذكر أن «جائزة المقال الإماراتي» مبادرة سنوية، تهدف لدعم وتشجيع الإبداع في كتابة المقالات باللغة العربية حول مواضيع إماراتية معاصرة، وتستهدف المواطنين الإماراتيين، وتُكرم المقالات النوعية المؤثرة في فروع مختلفة، مثل الأدب والفكر والعلوم والسياسة والاقتصاد وغيرها.