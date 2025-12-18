«كسارة البندق» في «دبي أوبرا» اليوم

تستضيف «دبي أوبرا» عرض «كسارة البندق» أحد أكثر روائع الباليه المحبوبة عالمياً، وذلك بدءاً من اليوم وحتى 21 ديسمبر الجاري. ويقدَّم هذا الإنتاج من قبل مسرح أستراخان الحكومي للأوبرا والباليه.

ويأخذ الجمهور في رحلة آسرة إلى عالم من سحر الشتاء وخيال الطفولة، على أنغام موسيقى تشايكوفسكي التي تعزف مباشرة بقيادة فاليري فورونين، المدير الفني والقائد الرئيسي للأوركسترا في المسرح. ويعتمد العرض على الكوريغرافيا الأصلية للمصمم فاسيلي فاينونِن.

وفي هذا العرض، سيعيش جمهور دبي تجربة ساحرة مع «كلارا» وأميرها «كسارة البندق» في رحلة خيالية عبر غابات ثلجية متلألئة وصولا إلى «أرض الحلويات» الساحرة.