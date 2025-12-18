مهرجان دبي للتسوق.. برنامج حافل بالحفلات الفنية والعروض العالمية

يقدم مهرجان دبي للتسوق برنامجاً غنياً ومتنوعاً من الفعاليات والحفلات والأنشطة الثقافية والفنية خلال شهري ديسمبر ويناير، في أبرز المواقع والمعالم الثقافية في دبي، تماشياً مع التزامه بترسيخ مكانة الإمارة بصفتها عاصمة ثقافية ذات جاذبية عالمية.

ويتضمن البرنامج هذا الموسم حفلات مرتقبة لمجموعة من الموسيقيين المرموقين وأشهر الملحنين، إلى جانب إنتاجات مميزة باللغة الروسية وحفلات أوركسترالية راقية، وتوليفة من العروض الكلاسيكية والفنون العالمية والحكايات المتمحورة حول المجتمع.

وتشمل الأجندة الثقافية للمهرجان تشكيلة واسعة من العروض الفنية عالمية المستوى خلال موسم الشتاء، والتي تقام في «دبي أوبرا» ومسرح «جميرا زعبيل سراي» و«كوكا كولا أرينا» وغيرها من المواقع الشهيرة على امتداد الإمارة.

ويقدم المهرجان عرض «روك آند أوبرا» كاملاً باللغة الروسية، في جميرا زعبيل سراي اليوم (18 ديسمبر)، ويمزج بين الموسيقى الأوبرالية الكلاسيكية وآلات الروك، يتخلله أداء غنائي مؤثر وعروض مسرحية ضمن تجربة موسيقية متعددة الأنماط والتأثيرات الثقافية، مخصصة لتناسب الأذواق المتنوعة لجمهور دبي.

ويحيي الملحن المصري الشهير عمر خيرت أمسية أوركسترالياً مخصصاً لنسخة هذا العام من مهرجان دبي للتسوق، وذلك على مسرح «دبي أوبرا» 24 ديسمبر الجاري، وتشمل الأمسية مجموعة من أعماله الأيقونية. وقد أصبح الجمهور ينتظر هذا الحفل سنوياً في دبي، حيث يأتون من جميع أنحاء المنطقة للاستمتاع بمؤلفاته العاطفية الاستثنائية وأعماله السينمائية التي تحمل مشاعر الحنين والذكريات إلى الماضي.

ويقدم الفنان الهندي والعالمي سونو نيغام على مسرح «كوكا كولا أرينا» 27 ديسمبر الحالي، حفلاً ضخماً ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق. ويتخصص المغني الشهير في تسجيل أغاني الأفلام والإعلانات، وهو أحد أشهر فناني الجولات العالمية، ما يعزز جاذبية مهرجان دبي للتسوق لدى الجماهير القادمين من جميع أنحاء العالم.

ويتيح مهرجان دبي للتسوق للزوار فرصة حصرية للاستمتاع برحلة تراثية صحراوية في منتجع وسبا باب الشمس، تتضمن مغامرة فريدة بسيارات الدفع الرباعي عبر محمية المرموم الصحراوية، موطن الأروية العربية والغزلان الصحراوية التي تتجوّل بحرية فوق الكثبان الرملية النقية. وعند غروب الشمس، تُقام أمسية آسرة في مطعم الحضيرة، مساحة خارجية مميزة لتناول العشاء تتكامل مع عروض النار والصقارة والعروض الحية الفريدة تحت السماء المرصعة بالنجوم.

ويرتقي البرنامج الثقافي لمهرجان دبي للتسوق بموسم الفعاليات الشتوي إلى آفاقٍ غير مسبوقة، إذ يقدم حفلات وإنتاجات تُبرز التنوع الثقافي للإمارة وقطاعها الإبداعي المزدهر. ويشكل المهرجان منصة رائدة للتعبير الثقافي والتميز الفني في المنطقة، بعروضه الموسيقية الكلاسيكية، والكوميدية العالمية، وحفلاته الأوركسترالية المرموقة، وفعالياته التي تتمحور حول مواضيع محددة، في مواقع ومسارح أيقونية لا مثيل لها.

يحظى مهرجان دبي للتسوق 2026-2025 بدعم من بنك دبي التجاري بوصفه الراعي الرئيسي، إضافة إلى مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين، بما في ذلك مراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول، ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو).

ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول (سوق السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، وند الشبا مول، ونخيل مول، وذا أوتلت فيليدج)، وطيران الإمارات، وإينوك، وe&، وماجد الفطيم (مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، وميريكس للاستثمار (سيتي ووك، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس)، وطلبات، وغيرها من الشركاء الذين سيتم الكشف عنهم لاحقاً.