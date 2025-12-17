السيدة الأولى لكوريا: معرض «روافد ورؤى» يعكس عمق شراكتنا مع الإمارات

أكدت السيدة الأولى لجمهورية كوريا، كيم هاي - يونغ، أن معرض «روافد ورؤى» يعكس عمق العلاقات الثقافية المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا، ويجسد مسار الشراكة الاستراتيجية الخاصة، التي تجمع البلدين.

مشيرة إلى أن تنظيم معارض ثقافية مشتركة يأتي امتداداً للزيارة الأخيرة، التي قامت بها إلى دولة الإمارات، وأسهمت في تعزيز التقارب الحضاري والتبادل الثقافي بين الشعبين.

وأضافت أن العرض الثقافي المشترك، الذي قدمه الفنانون الكوريون في القصر الرئاسي شكل لحظة رمزية راسخة، عبرت عن متانة الروابط الثقافية بين البلدين، معربة عن بالغ امتنانها لحفاوة الاستقبال والرعاية الصادقة، التي حظيت بها خلال زيارة دولة الإمارات.

كما أعربت عن شكرها لمعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، على دعوته الكريمة لحضور المعرض.

جاء ذلك خلال افتتاح معرض «روافد ورؤى»، أول من أمس، في متحف سيئول للفنون بجمهورية كوريا وشرق آسيا، ضمن برنامج مهرجان أبوظبي في الخارج، وبالشراكة بين مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ومتحف سيئول للفنون (SeMA).

وافتتح المعرض معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، فيما حضر الافتتاح تشوي هوي يونغ، وزير الثقافة والرياضة والسياحة في جمهورية كوريا، وعبدالله سيف النعيمي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كوريا، وتشوي إيونجو، المدير العام لمتحف سيئول للفنون، وكيم تاي-غيون، نائب عمدة مدينة سيئول، وهدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي.

وقال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي إن افتتاح معرض «روافد ورؤى» يجسد رؤية دولة الإمارات في مد جسور التعاون الدولي، وتعميق الروابط الثقافية مع الدول الصديقة، بما يخدم تبادل خبرات الفنانين والتنمية المشتركة للموارد في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، بمشاركة 47 فناناً من دولة الإمارات.

وأضاف: إن الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون تعكس التزاماً مشتركاً بتمكين نهضة المشهد الثقافي في دولة الإمارات، وتقديم ثقافة تلهم العالم.وقال عبدالله سيف النعيمي، إن تنظيم معرض «روافد ورؤى» في العاصمة الكورية سيئول يعكس عمق ومتانة الروابط الثقافية، التي تجمع بين البلدين.

وقالت هدى إبراهيم الخميس إن معرض «روافد ورؤى» يسلط الضوء على أثر تلاقي الفكر الإبداعي المتطور والحوار الثقافي وتواصل الحضارات، ويعزز حضور فناني الإمارات على الساحة العالمية.