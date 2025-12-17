«دبي للثقافة» تدرّب موظفيها على التعامل مع أصحاب الهمم

اختتمت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» برنامج «تدريب موظفي المواقع التراثية على آليات التعامل مع أصحاب الهمم»، الذي يمثل جزءاً من مشروعها المجتمعي «تأهيل أصحاب الهمم على الإرشاد الثقافي»، وتنفذه بالتعاون مع مركز تقارب لتأهيل وإعداد الأجيال.

بهدف رفع جاهزية موظفي الهيئة وتعزيز مهاراتهم في التواصل والتعامل المهني مع أصحاب الهمم لضمان تهيئة بيئة تراثية وثقافية شاملة لهم، ما يعكس حرص الهيئة على دعم مبادرة «مجتمعي... مكان للجميع» الهادفة إلى جعل دبي مدينة صديقة لأصحاب الهمم. وشارك في البرنامج، الذي استضافته مكتبة هور العنز العامة، 22 مشاركاً من موظفي الهيئة وأخصائي مركز تقارب.

بالإضافة إلى عدد من أولياء الأمور ومرافقي أصحاب الهمم، بهدف تطوير آليات التعامل مع أبناء هذه الفئة وفقاً لأفضل الممارسات المعتمدة.

وتضمن التدريب تقديم محتوى متخصص حول أساليب التواصل الفعّال، وفهم احتياجات أصحاب الهمم، والتعامل مع الحالات المختلفة باحترافية، إلى جانب تطبيقات عملية حول كيفية إدارة الجولات التراثية بصورة تراعي قدراتهم وتقدّم لهم تجربة ثقافية آمنة وممتعة.

كما شمل البرنامج تنظيم تدريبات على محاكاة مواقف عملية في المواقع التراثية، بهدف رفع كفاءة الموظفين وتمكينهم من تقديم خدمات عالية الجودة.