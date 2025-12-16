اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات يناقش الاستعداد لاستضافة المنتدى الثقافي الخليجي 28 مارس المقبل

عقد مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، اجتماعه الدوري، السبت الماضي، في مقر هيئة الشارقة للكتاب، برئاسة الدكتور سلطان العميمي رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء المجلس، وجرى خلال الاجتماع بحث ومناقشة عدد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول الأعمال، والتي تخدم المسيرة الثقافية للاتحاد، وتعزز حضوره المحلي والخليجي والعربي.

وتم خلال الاجتماع بحث الاستعدادات الجارية والخاصة باستضافة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، الدورة الخامسة من المنتدى الثقافي الخليجي، والمزمع انعقاده خلال الفترة من 28 إلى 30 مارس المقبل، تحت عنوان «أدب السيرة الذاتية والغيرية في الخليج (الواقع والتحديات)». وتأتي استضافة الاتحاد للمنتدى، بعد أن استضافت مملكة البحرين الدورة الرابعة في فبراير من العام الجاري.

كما ناقش أعضاء مجلس الإدارة خلال الاجتماع، الاستعدادات الخاصة بإطلاق الدورة السابعة عشرة من جائزة غانم غباش للقصة القصيرة، والتي تُعد من أبرز الجوائز الأدبية التي يرعاها الاتحاد، دعماً للإبداع القصصي، وتشجيعاً للأصوات الأدبية المتميزة.

وتطرّق الاجتماع كذلك إلى مشاركة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات في عدد من المعارض الثقافية العربية المقبلة، من بينها معرض القاهرة الدولي للكتاب، ومعرض مسقط الدولي للكتاب، وذلك في إطار حرص الاتحاد على تعزيز حضوره العربي، والتعريف بإنتاج أعضائه الثقافي، وإصداراتهم المتنوعة، وتوسيع آفاق التعاون الثقافي مع المؤسسات الأدبية العربية.

وحول استضافة الاتحاد للمنتدى الثقافي الخليجي في دورته الخامسة، أكدت شيخة الجابري نائبة رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، الأمينة العامة للمنتدى الخليجي الخامس، أن استضافة دولة الإمارات، ومن خلال اتحاد الكتاب، لهذه الدورة، تمثل امتداداً لدورها الريادي في دعم العمل الثقافي الخليجي المشترك.

مشيرة إلى أن المنتدى يسعى إلى فتح آفاق جديدة للحوار النقدي والمعرفي حول أدب السيرة الذاتية والغيرية، وتسليط الضوء على تجارب خليجية رائدة، ومناقشة التحديات الراهنة التي تواجه هذا الجنس الأدبي. وأضافت أن الدورة الخامسة ستشهد مشاركة نخبة من الأدباء والباحثين والنقاد من دول مجلس التعاون الخليجي، بما يعزز من قيمة المنتدى، بوصفه منصة ثقافية فاعلة للتلاقي وتبادل الخبرات.

ويهدف المنتدى الثقافي الخليجي، إلى دعم الجهود الثقافية المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وإثراء المشهد الثقافي الخليجي، وتعزيز التواصل والانفتاح الفكري، وتقوية الروابط بين الأدباء والمثقفين في دول الخليج العربي.

وأكد مجلس الإدارة في ختام الاجتماع، التزامه بمواصلة العمل على تطوير برامج الاتحاد ومبادراته الثقافية، بما ينسجم مع رسالته في دعم الكتّاب والأدباء، وترسيخ مكانة الثقافة الإماراتية في المشهدين الخليجي والعربي.