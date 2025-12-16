«دبي للإعلام» تحصد «ابتكار التسويق للعام» ضمن «جوائز التميز الآسيوية»

حصد قطاع التسويق والاتصال في مؤسسة دبي للإعلام جائزة «ابتكار التسويق للعام في دولة الإمارات العربية المتحدة (قطاع الإعلام والترفيه)»، وذلك ضمن جوائز التميز الآسيوية للابتكار 2025، التي تحتفي بالمؤسسات التي تحقق تقدماً ملموساً في مجالات الابتكار والأثر الإبداعي.

وتكرم المبادرات التي تسهم في تعزيز التنافسية وإحداث تغيير إيجابي عبر القطاعات الرئيسية في آسيا، لتضيف مؤسسة دبي للإعلام إلى سجلها الحافل إنجازاً جديداً، ما يؤكد أهمية دورها في تطوير وتشكيل المشهد الإعلامي الإقليمي، ويعزز مكانة دبي مركزاً للتميز الإبداعي والثقافي.

ونالت المؤسسة هذه الجائزة تقديراً لجهودها في حملة «رمضان 2025» التي أطلقتها على مستوى الدولة، والتي نجحت في استقطاب الجمهور عبر تقديم سرد قصصي أصيل، وقيم ثقافية مشتركة جسدت روح الشهر الفضيل، حيث تميزت الحملة بتركيزها على البعد المحلي وتعزيز الارتباط العاطفي بوصفهما محورين أساسيين في رسالتها الإعلامية.

ومن خلال المزج بين السرد القصصي المؤثر والدقة الرقمية، استطاعت الحملة، التي جاءت في وقت تتزايد فيه حالة تشتت الجمهور عبر المنصات العالمية، تحقيق توازن فعال بين الوصول الواسع والتفاعل الموجه.

كما أسهمت شراكات المؤسسة مع نخبة من المؤثرين، إلى جانب حملات التواصل الاجتماعي والأنشطة الميدانية، في تعزيز أثر الحملة، ما مكن «دبي للإعلام» من توسيع نطاق تواصلها مع مختلف شرائح المجتمع، مع الالتزام بالمحافظة على روحه وهويته الثقافية.

ووفقاً لمؤشرات الأداء الإيجابية، بما في ذلك ارتفاع معدلات تفاعل الجمهور، وزيادة حركة الزيارات على المنصات الرقمية، وترسيخ العلامة التجارية في ذاكرة الجمهور، أسهمت الحملة في توطيد الروابط المجتمعية والاحتفاء بالقيم التي يجسدها شهر رمضان المبارك. كما أكدت الحملة أهمية السرد القصصي الهادف بوصفه ركيزة أساسية للتسويق الفعال في عصر تتسارع فيه وتيرة الابتكار التكنولوجي.

وفي تعليق لها، قالت الدكتورة ميثاء بوحميد، المدير التنفيذي لقطاع التسويق والاتصال في مؤسسة دبي للإعلام: «يعكس هذا التكريم أثر الجهود المتواصلة التي تبذلها مؤسسة دبي للإعلام للارتقاء بالمشهد الإعلامي المحلي والإقليمي، عبر تبني الابتكار والإبداع والتميز.

كما يجسد عمق فهمنا لجمهورنا، ودورنا بوصفنا مؤسسة إعلامية تشكل جزءاً من الحياة اليومية للناس، وتسهم في التعبير عن قناعاتهم، وبناء جسور التواصل مع مجتمعاتهم، وتنمية التفاعل المجتمعي، انسجاماً مع تطلعات دبي ورؤيتها الهادفة إلى ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للإعلام وصناعة المحتوى».

وأشارت في الوقت نفسه إلى حرص «دبي للإعلام» على مواصلة الاستثمار في أصحاب المواهب والتقنيات المتقدمة وتطوير شراكاتها الاستراتيجية الداعمة للنمو المستدام بما يسهم في ترسيخ ريادة القطاع وتعزيز تنافسيته.