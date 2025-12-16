«دبي للثقافة»..أفضل بيئة عمل

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن حصولها على اعتماد «أفضل بيئة عمل» لعام 2025، الذي تمنحه الهيئة الأمريكية العالمية (Great Place to Work)، لتصبح أول جهة ثقافية في دولة الإمارات تحظى بهذا التصنيف العالمي، في إنجاز جديد يضاف إلى سجلها الحافل بالنجاحات.

ونالت الهيئة هذا الاعتماد تقديراً لحرصها على توفير بيئة عمل تتمتع بأعلى مستويات الثقة وتعزيز التميز المؤسسي، كما يعد تتويجاً لمساعيها الهادفة إلى دعم الموظفين وتمكينهم وتعزيز رفاهيتهم، وتحفيز قدراتهم على الابتكار والمشاركة الإيجابية.

واستحقت «دبي للثقافة» هذه الشهادة بعد نجاحها في تحقيق نتائج لافتة ونسب مرتفعة في جميع محاور التقييم الشامل والمستقل الذي تجريه المنظمة العالمية لقياس مدى رضا الموظفين وتفاعلهم مع بيئة العمل، وفق منهجية علمية ومعايير دقيقة تشمل الفخر والانتماء المؤسسي.

وفاعلية التواصل الداخلي، وروح الفريق، والرفاهية، والتوازن بين الحياة العملية والشخصية، إلى جانب ارتفاع جودة الخدمات المقدمة والاهتمام بالصحة والسلامة المهنية.

وأكد منصور لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المؤسسي والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في «دبي للثقافة»، حرص الهيئة على توفير بيئة عمل ملائمة قادرة على تمكين موظفيها وتطوير مهاراتهم وإمكاناتهم وتنمية مواهبهم وتشجيعهم على التعبير عن أفكارهم ووجهات نظرهم، ما يعزز مكانة «دبي للثقافة» وجهودها في تفعيل وقيادة الحراك الثقافي في دبي، وقال:

«يمثل حصول الهيئة على هذا الاعتماد محطة مهمة في مسيرتها نحو تحقيق التميز والريادة، وتعزيز تنافسيتها على الساحة المحلية، حيث نعمل باستمرار على تطوير إداراتنا ووحداتنا التنظيمية، وتوفير بيئة عمل إيجابية وملهمة لفريق عملنا، وذلك انطلاقاً من التزامنا بتحقيق تطلعات دبي ورؤى قيادتنا الرشيدة».