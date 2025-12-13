«ألحان تنبض بالعربية» في مكتبة محمد بن راشد الخميس المقبل



بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية وضمن برنامجها لدعم الثقافة والأدب العربي، تستضيف مكتبة محمد بن راشد، 18 ديسمبر الجاري، الفنان العربي مارسيل خليفة في جلسة حوارية مميزة بعنوان «ألحان تنبض بالعربية»، والتي تتناول أهم قصائد الفصحى التي لحنها وغناها، والعلاقة العميقة بين الموسيقى والشعر العربي.



ريم الكمالي

وتدير الكاتبة ريم الكمالي الجلسة الحوارية، حيث تتطرق النقاشات إلى التلاقي بين الشعر والموسيقى وأهمية اللغة العربية في الفن والثقافة المعاصرة. ويركز النقاش على دور الفنون في نقل القيم الثقافية وتعزيز الهوية العربية، إضافة إلى استعراض تجربة مارسيل خليفة الطويلة في إثراء المشهد الفني العربي من خلال موسيقى ترتبط مباشرة بالكلمة والشعر.



مارسيل خليفة

وسيقدم الفنان العربي مارسيل عروضاً موسيقية وغنائية تتفاعل مع روح اللغة العربية، تشمل أبرز قصائد الفصحى التي لحنها وغناها، لتجسد العلاقة العميقة بين الكلمة الموسيقية والشعر العربي وتتيح للجمهور تجربة فنية غنية ومتنوعة.



وتأتي هذه الأمسية الثقافية والغنائية في إطار جهود مكتبة محمد بن راشد المستمرة لتعزيز الثقافة العربية ونشر الوعي بجماليات اللغة العربية، حيث توفر منصة حيوية يلتقي فيها الجمهور بالمبدعين والفنانين لتبادل الخبرات والإلهام، وتتيح فرصة لاستكشاف العلاقة العميقة بين الكلمة والموسيقى.



ويمكن للراغبين في معرفة المزيد من التفاصيل حول الفعالية والتسجيل والحضور مجاناً، زيارة الموقع الرسمي لمكتبة محمد بن راشد www.mbrl.ae، ومتابعة منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.