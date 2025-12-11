مركز أبوظبي للغة العربية يكرم المشاركين في «قلم للكتابة الإبداعية»

كّرم مركز أبوظبي للغة العربية، وضمن فعاليات مهرجان العين للكتاب 2025، الذي اختتم مؤخراً، المشاركين في برنامج «قلم للكتابة الإبداعية» لعام 2025، وذلك في إطار ملتقى أدب الطفل، الذي حضرته نخبة من المتخصصين في صناعة كتب الأطفال.

وقدم البرنامج ورشتي عمل مكثفتين هذا العام، الأولى بعنوان «كتابة القصة القصيرة»، تحت إشراف الدكتور عبد الدايم سلامي، شارك فيها 10 كُتّاب، فيما حملت الورشة الثانية عنوان «الكتابة للطفل»، وأشرفت عليها نادية النجار، وشاركت فيها 14 كاتبة ورسامة، تضمنت كل ورشة محاضرات دورية، تعالج أساليب الكتابة والبناء الفني، وتطوير النص، وضبط اللغة، وتم خلالهما مناقشة مواضيع تتعلق بالتحرير وإعادة الصياغة، والتقنيات الأخرى التي تتعلق بالكتابة. ويهدف البرنامج إلى دعم مهارات الكتابة والتأليف والتعبير بالكلمة المكتوبة، لدى الشباب الإماراتي، وتشجيع الكُتاب الجدد على نشر أعمالهم الإبداعية.

في هذا السياق، قال سعيد حمدان الطنيجي المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية: «برنامج قلم للكتابة الإبداعية، أحد أدوات المركز لنشر اللغة العربية، وتعزيز حضورها محلياً وعالمياً، وتمكين إنتاج المحتوى العربي، ودفع الإبداعات الإماراتية، لدعم المشهد الثقافي الوطني، الذي يكبر ويتنوع بمبدعين جدد من الكُتّاب، عبر 24 مؤلفاً ومؤلفة، شاركوا في البرنامج هذا العام، توزعوا على ورشتي القصة والقصيرة، والكتابة للطفل، وهم الآن على أتمّ الجاهزية للمضي قدماً في رحلة عشق الكلمات».

وأضاف: «يسهم البرنامج بشكل علمي وعملي في فتح الطريق أمام المبدع الإماراتي، ليكون خير ممثل للثقافة الإماراتية، والتي تحتوي ثقافات العالم، في ظل رؤية قيادة الدولة للغة العربية، بوصفها أحد أبرز مكونات الهوية الوطنية».

ويتيح برنامج «قلم للكتابة الإبداعية» للمواهب الإماراتية التجريب في مختبر إبداعي، يشرف عليه مختصون يوجهون المشاركين في البرنامج إلى أفضل الخبرات والممارسات في عالم الكتابة الإبداعية، لتتوّج الورشات بنشر النصوص في المشروع، ما يدعم حركة الإبداع والتأليف ضمن رؤية أبوظبي للثقافة والهوية، والتي ترمي إلى ترسيخ القيم الثقافية الأصيلة.

وجاء حفل تكريم المشاركين في «قلم للكتابة الإبداعية»، في إطار ملتقى أدب الطفل: منظور معاصر، الذي نظمه مركز أبوظبي للغة العربية مؤخراً، وتحدثت فيه كل من الدكتورة بديعة الهاشمي مؤلفة كتب أطفال وأكاديمية، وناهد الشوا مؤلفة كتب أطفال وناشرة، وناقشتا واقع أدب الطفل العربي. وقد ناقش الملتقى موضوعات مختلفة مثل: أهمية أدب الطفل في ظل النمو المذهل للمحتوى الرقمي، وكيفية مواكبة التحولات في اهتمامات الطفل المعاصر، ودور الأدب في بناء الهوية الثقافية والوطنية، ومعالجة موضوعات تتسم بالشمولية والتنوع، إلى جانب معايير جودة كتب الأطفال والابتكار فيها.