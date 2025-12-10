لطيفة بنت محمد: كتاب «أخبروهم أنها هنا... بحثاً عن ملكة مليحة» يفتح باباً جديداً من الإلهام والفكر

شكرت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، على إهدائها نسخة من كتابها الجديد «أخبروهم أنها هنا... بحثاً عن ملكة مليحة»، مشيرة سموها إلى أن الكتاب يفتح باباً جديداً من الإلهام والفكر، ومعربة عن امتنانها وتشوقها لقراءة الكتاب.

وقالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة أمس عبر منصة «إكس»: «شكراً للشيخة بدور بنت سلطان القاسمي على إهدائي نسخة من كتابها الجديد. كتاب يفتح باباً جديداً من الإلهام والفكر.. ممتنة لكم ومتشوقة لقراءته».