بدور القاسمي: دعم المرأة في الصناعات الإبداعية ضرورة استراتيجية

أبرمت جمعية الناشرين الإماراتيين، اتفاقية شراكة استراتيجية مع مبادرة «ببلش هير» بهدف رفد شبكتها المتنامية بالناشرات وتوسيع أثرها في دفع عجلة التغيير الإيجابي المنشود في مجتمع النشر العالمي، بما يدعم تحقيق رؤية وأهداف هذه المبادرة الدولية الملهمة للشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسِّسة مبادرة «ببلش هير» والمؤسِّسة والرئيسة الفخرية لجمعية الناشرين الإماراتيين، لتمكين النساء وتعزيز التنوع وتكافؤ الفرص بين الجنسين في هذا القطاع الحيوي حول العالم.

وبموجب الاتفاقية، يتعاون الطرفان لإبراز صوت المرأة في قطاع النشر والصناعات الإبداعية في دولة الإمارات، وترسيخ حضورها على المستويين الإقليمي والدولي عبر فتح آفاق جديدة للتعاون المؤسسي ضمن منصات الطرفين، وخلق فرص متبادلة للتمثيل والمشاركة، ودعم برامج الإرشاد والتطوير للنساء في هذا القطاع، إلى جانب تفعيل مبادرات مشتركة في المعارض والفعاليات المحلية والدولية الكبرى.

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي: «تمثّل هذه الشراكة التزاماً راسخاً من الطرفين بدعم الدور الريادي للنساء في قطاع النشر عبر مبادرات عملية ومؤثرة.

فهي تمثل خطوة مهمة جديدة نحو توحيد الجهود وتوسيع دائرة التأثير من خلال توفير منصات وفرص أوسع للتمكين المهني، وبناء شبكات تعاون دولية تسهم في خلق بيئة نشر أكثر توازناً وانفتاحاً. إنها رسالة واضحة بأن دعم المرأة في الصناعات الإبداعية ضرورة استراتيجية لدفع القطاع نحو نمو مستدام وتغيير حقيقي».

وأضافت: «عبر هذه الشراكة، يتوحّد الطموح مع الفعل لخلق منظومة نشر عالمية أكثر عدلاً وابتكاراً، محوّلين جهودنا المشتركة إلى قوة جماعية دافعة نحو مستقبل تُصنع فيه الفرص لريادة متكافئة للمرأة في القطاع».

منصة عالمية

راشد الكوس

من جهته، قال راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين: «تمثل (ببلش هير) منصة نسائية عالمية مؤثرة لإعادة تشكيل ملامح صناعة النشر عبر معالجة الفجوة بين الجنسين بخطاب تغييري واضح.

إنها مجتمع فاعل يتبنى التفكير الإبداعي لإيجاد حلول واقعية وقابلة للتطبيق، تدفع نحو ترسيخ المساواة ومعالجة مظاهر التفاوت في النشر والصناعات الإبداعية. ونحن، في جمعية الناشرين الإماراتيين، تجمعنا مع هذه المبادرة الرائدة رؤية وحرص مشتركين لتحفيز حضور المزيد من النساء في قطاع النشر، ودعم مساهمتهن في مسيرة التنمية الثقافية والاجتماعية حول العالم».

وأكد أن الجمعية تسعى عبر هذه الشراكة الاستراتيجية إلى الإسهام في تسريع نمو مجتمع «ببلش هير»، وتحويل الرؤى إلى خطوات عملية ذات أثر ملموس، وتعزيز المبادرة وتمكين حركتها الرامية نحو إحداث تغيير حقيقي في مشهد النشر العالمي.

وعبر هذه الشراكة تمنح «ببلش هير» مجموعة من الحقوق التي تتيح للجمعية فرص المشاركة في فعاليات المبادرة، وتنظيم جلسات ضمن برامجها تقودها ناشرات من أعضاء الجمعية.

وفي المقابل، تلتزم الجمعية بدعم جهود «ببلش هير» عبر ترشيح متحدثات لتمثيلها دولياً، وإتاحة وصول أعضائها إلى شركاء الجمعية وتسهيل إبرام اتفاقيات تعاون، فضلاً على توفير مساحة لها في جناح الجمعية ضمن معارض الكتاب المحلية، وتنظيم مؤتمرات مشتركة خلالها، إلى جانب تقديم مزايا خاصة لأعضاء «ببلش هير» في عضوية الجمعية.

وتمثل هذه الشراكة محركاً لوتيرة العمل المشترك وتوحيد الخبرات لدعم مسار التغيير الذي تقوده «ببلش هير» على المستويين الإقليمي والدولي، سعياً نحو قطاع نشر أكثر إنصافاً وتمكيناً للمرأة، وفرصاً أوسع أمامها للإبداع والنمو.