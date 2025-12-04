مركز أبوظبي للغة العربية يشارك في «الكويت للكتاب»

شهد جناح مركز أبوظبي للغة العربية في معرض الكويت الدولي للكتاب 2025 إقبالاً لافتاً على إصدارته التي وصلت إلى 550 إصداراً، منها 90 عنواناً جديداً تغطي مختلف مجالات الثقافة والمعرفة، والتي نفد بعضها خلال الأيام الأولى للمشاركة، كما شهدت ارتفاعاً في الاهتمام مسجلة زيادة في الطلب بنسبة 40%، مقارنة بالدورة الماضية، ما يعزز مكانة المعرض منصة مهمة للتواصل مع القراء وبناء الشراكات وتبادل الخبرات مع المختصين ودور النشر والمهتمين بالشأن المعرفي والثقافي.

عرض المركز في جناحه إصدارات مشروعه «كلمة» للترجمة، الذي يهدف إلى إحياء حركة الترجمة في العالم العربي، كما قدّم مشروعه «إصدارات» للنشر العربي، عناوين وكتباً تعكس حركة التأليف والنشر، في مجالات الأدب والتاريخ والثقافة.

فيما عكست «سلسلة البصائر» للبحوث والدراسات، المخصصة لنشر الكتب الحاصلة على منح «برنامج المنح البحثية»، جهود المركز للارتقاء بالبحث العلمي في اللغة العربية وحقولها المعرفية المختلفة.

وحظيت مجموعة من الكتب التي أصدرها المركز مؤخراً بإقبال لافت على الشراء حيث نفدت جميع النسخ المعروضة منها خلال أيام المعرض الأولى، وأهمها: كتاب «شرح ديوان الحماسة لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي»، الذي صدر ضمن سلسلة البصائر للبحوث والدراسات المخصصة لنشر الأعمال الفائزة في برنامج المنح البحثية.

وكذلك كتاب «عيون العجائب في ما أورده أبو الطيب من اختراعات وغرائب» للشاعر أبي الطيب المتنبي وهو أحد أبرز إصدارات مشروع «كلمة»، وكتاب «شرح درة الغواص في أوهام الخواص» من تأليف شهاب الدين الخفاجي، وكتاب «مغامرات مع لورنس في جزيرة العرب» للرحالة الأمريكي لويل توماس، وكتاب «تاريخ حكم العرب في إسبانيا»، وهو من تأليف خوسيه أنطونيو كنده.

ويحرص مركز أبوظبي للغة العربية على المشاركة في المعرض سنوياً، بوصفه حدثاً ثقافياً دولياً مهماً، يدعم المؤلفين والناشرين والمثقفين، ويوفر للزوار آلاف العناوين الجديدة في مختلف مصادر المعرفة، التي ترفد المكتبات، كما تعكس مشاركة المركز في الدورة الـ48 من الحدث، رؤى إمارة أبوظبي الثقافية عالمياً.

كما أنه يتيح الفرصة للاطلاع على مستجدات قطاع النشر، وأحدث ما توصلت إليه برامج التقنيات الحديثة، هذا بالإضافة لمكانته في إبراز جهود المركز في تطوير المحتوى الثقافي العربي، ودعم اللغة العربية، وعرض مبادراته وبرامجه الثقافية النوعية، التي تهدف لترسيخ قيم القراءة في المجتمعات.