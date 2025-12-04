«دبي للثقافة» تستضيف مصمم المجوهرات العالمي روبرتو كوين

نظمت هيئة الثقافة والفنون في دبي جلسة حوارية بعنوان «استكشاف الأفكار: حوار مع روبرتو كوين»، استضافت خلالها مصمم المجوهرات العالمي روبرتو كوين للحديث عن مسيرته الإبداعية ومصادر إلهامه، وقدرته على الابتكار وتقديم تصاميم جريئة.

وجاءت الجلسة، التي عُقدت بدعم من منصة «سكة»، بهدف إتاحة المجال أمام المبدعين للتعرف إلى رؤى جديدة تُسهم في توسيع معارفهم وتعزيز مهاراتهم في مجالات التصميم والفنون، وهو ما يتناغم مع التزامات الهيئة الهادفة إلى دعم أصحاب المواهب وتمكينهم، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

عُقدت الجلسة في متحف الاتحاد، بحضور هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، وشيماء راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في الهيئة، وخلود خوري، مديرة إدارة المشاريع والفعاليات في الهيئة.

استعرض كوين أبرز ملامح مسيرته الإبداعية، وتناول بداياته في قطاع الضيافة وانتقاله لاحقاً إلى عالم المجوهرات، وتوقف عند أبرز المحطات التي شكلت شغفه، إلى جانب تأسيس مركزه للتصميم والإبداع وإطلاق علامته التجارية عام 1996، التي سرعان ما وصلت إلى مصاف العلامات العالمية بفضل ما قدمته من ابتكارات فنية مميزة.

وركز كوين أثناء الجلسة، التي أدارتها القيمة الفنية لوتشيا بوسكيني، على مصادر إلهامه الذي يستمده من تنوع الثقافات في العالم، وكيف تسهم في تحفيزه على الإبداع وابتكار تصاميم جديدة وجريئة تعكس رحلته المليئة بالشغف والتجدد والسعي لتحقيق التوازن بين الماضي والمستقبل. كما ناقش أهم الممارسات الأخلاقية في صناعة المجوهرات.

وعلى هامش الجلسة، التقت هالة بدري المصمم روبرتو كوين، حيث أشادت بإنجازاته وتنوع أفكاره، وما تتميز به مسيرته الإبداعية من محطات لافتة. وأكدت في الوقت نفسه حرص الهيئة على رعاية أصحاب المواهب واحتضانهم، ودعم الإبداع وفتح الآفاق أمام رواد الأعمال والمبدعين، وتمكينهم من الاستثمار في الصناعات الثقافية والإبداعية.

كما أشارت إلى جهود الهيئة في تحفيز المواهب المحلية وتوفير البيئة التي تساعدهم على استكشاف أفكار جديدة، تمكنهم من تطوير مشاريعهم والمساهمة في إثراء المشهد الفني في دبي، وتعزيز حضور الإمارة على الخريطة العالمية.

من جانبها، أشارت خلود خوري في كلمتها الختامية إلى أن روبرتو كوين نجح خلال سنوات عمله وتجربته المتواصلة مع المواد التي يستخدمها في تطوير أسلوبه الخاص في التصميم، ما عزز تميّزه في عالم المجوهرات.

ولفتت إلى أن كوين تمكن خلال الجلسة من استعراض تطور ممارسته الفنية، وتقديم رؤية واضحة حول مسار نمو الأفكار وأهمية مواصلة الحوار بشأن سبل تطوير الحرف اليدوية، مؤكدةً أن منصة «سكة» تتيح عبر فعالياتها مساحة واسعة تمكّن المصممين والممارسين من تبادل المعرفة والخبرات بما ينعكس إيجاباً على الصناعات الثقافية والإبداعية.