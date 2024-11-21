خليفة بن طحنون يكرّم الفائزين بـ «كنز الجيل»

تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، كرّم معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، الفائزين بالنسخة الثالثة من جائزة «كنز الجيل»، خلال حفل رسمي أقيم ضمن فعاليات مهرجان العين للكتاب في مكتبة زايد المركزية، تقديراً للأعمال الشعرية النبطية، والدراسات والبحوث التراثية التي تتناول موروث الشعر النبطي وقيمه الأصيلة.

حضر حفل التكريم معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وعبدالله ماجد آل علي، رئيس اللجنة العليا للجائزة، المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية، وعدد من كبار المسؤولين.

وبهذه المناسبة، قال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، إن جائزة «كنز الجيل» تجسد التزام أبوظبي بالإبداع والابتكار الثقافي والعلم والثقافة، فإلى جانب تكريمها للأعمال الشعرية فإنها تشجع الأجيال الجديدة على استلهام التقاليد الإبداعية لأجدادهم وأسلافهم، ويُعد النجاح الذي حققته الجائزة على مدى الدورات السابقة ثمرة من ثمار الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة لقطاع الثقافة والتراث ورعاية الإبداع والمبدعين.

وفي كلمته خلال الحفل، هنأ الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الفائزين بالجائزة، مشيداً بمستوى تنافسية الأعمال المقدمة، وقدرتها على ترسيخ القيم الجمالية والإنسانية لشعر وقصائد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأضاف: «لقد توجتم جائزة كنز الجيل لأنكم حققتم معاييرها الفنية العالية، وقدمتم نماذج لما مثَّله القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ببلاغة تجربته الشعرية الفريدة، فأضفتم من إبداعاتكم إلى مسيرة الشعر النبطي الخالدة.

والصناعات الإبداعية المتعلقة به، درراً استحقت التقدير، نرجو أن يستمر هذا الجهد خدمة لتراثنا الأصيل، ونثق بأنكم على قدر هذه المسؤولية، وستواصلون المسيرة على منوالها».

وكرم معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان الفائزة عن فرع الفنون، الفنانة مهسا دواجي من إيران عن لوحتها «دولة الإمارات العربية المتحدة»، التي استطاعت ببراعة أن تتقن موضوع اللوحة التي حملت عنوان«UAE»، وأن تراعي شروط الانضباط على صعيد التكوين، والتوزيع اللوني، ما جعلها تحقق النسبة الذهبية بشكل متميز.

كما تم تكريم الشاعر السعودي فيصل العتيبي، الفائز عن فرع المجاراة الشعرية عن قصيدته «الشيخ ناض»، لما حملته القصيدة من قيم التشجيع، والتحفيز للشباب، والتي دعتهم إلى التمسك بالدين، والعادات والتقاليد، والاعتزاز بهويتهم الوطنية، والتسلّح بالعلم لخدمة الوطن، وكان أسلوب الشاعر متفرداً، ودلّ على قدرة كبيرة في المجاراة.

وسلّم معاليه جائزة فرع «الإصدارات الشعرية» للشاعر عتيق خلفان الكعبي، من دولة الإمارات، عن ديوانه «تواقيع»، الذي قدّم قصائد متجددة، مفعمة بأسلوب حيوي عكس تجارب إنسانية عميقة، وتأملات فلسفية حديثة، مع تمسكه بالأشكال التقليدية.

وتوّج معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان الفنان والخطاط الياباني فؤاد هوندا، بجائزة «الشخصية الإبداعية»، تكريماً لتاريخه الطويل، والمتميز في مجال رسم الخط العربي، وتدوينه، والتحليق في فضاءات جمالياته، وأسهم الفنان من خلال مشاركته في عدد كبير من المعارض حول العالم، بتعريف الشعوب، والحضارات المختلفة على مكانة هذا النوع من الفنون، ونال التميز الذي يستحقه، نظراً لما تحظى به لوحاته من جماليات استثنائية، ولما لشغفه تجاه الحضارة العربية من صدق في التعبير الفني.