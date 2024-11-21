«بيغ باد وولف» في دبي 29 الجاري: مليونا كتاب وتجارب ثقافية ملهمة

يشهد معرض بيغ باد وولف، أكبر معرض للكتب في العالم والحدث الأكبر عالمياً، عودته المرتقبة إلى دبي في موسمه السادس، الذي سينطلق من 29 نوفمبر الجاري وحتى 9 ديسمبر المقبل، ليقدم تجربة ثقافية متميزة لعشاق القراءة.

يتميز المعرض هذا العام بتشكيلة فريدة تضم أكثر من مليوني كتاب باللغتين العربية والإنجليزية، والذي يجسد فيه رسالته العالمية «تغيير العالم كتاباً تلو الآخر» من خلال دعم الجانب الأدبي ونشر ثقافة القراءة والمعرفة، مؤكداً التزامه بتوفير الكتب ذات القيمة الثقافية والفكرية لجميع أفراد المجتمع، مع التركيز على تعزيز الحوار الثقافي على المستوى المحلي والدولي.

القضايا العالمية

يواصل معرض «بيغ باد وولف 2024» تقديم تجربة فريدة تربط القراء بالقضايا العالمية الملهمة من خلال الثقافة الأدبية. ويركز هذا العام على مجموعات مختارة بعناية، تحتفي بالتنوع والابتكار والاستدامة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

تتناول هذه المجموعات قضايا رئيسية مثل تعزيز الصحة العامة، ودعم التعليم المتميز، وتحقيق المساواة بين الجنسين، ومواجهة التغير المناخي، بهدف تعزيز الوعي بالتحديات العالمية وإيجاد حلول مبتكرة لها.

وأعرب أندرو ياب، المؤسس المشارك لمعرض «بيغ باد وولف»، عن أهمية دمج القيم الأدبية بالقضايا العالمية والمعاصرة، قائلاً: «تتمحور رسالتنا حول «تغيير العالم كتاباً تلو الآخر» من خلال تمكين المجتمعات عبر توفير ثقافة الأدب المتنوعة والهادفة.

ونسعى هذا العام، عبر تسليط الضوء على أهداف التنمية المستدامة إلى إلهام الجيل الناشئ من القراء للتفكير بعقلية عالمية، والعمل بخطى ثابتة على مواجهة التحديات العالمية من خلال مخزون المعرفة».

تشمل كتب «بيغ باد وولف» أهداف التنمية المستدامة ومنها ما يلي: الصحة الجيدة والرفاهية (الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة): «العادات الصحية: دليل الكنغر للحفاظ على اللياقة» و«كيف يعمل العالم:

الطب»، والمساواة بين الجنسين (الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة): «النساء المذهلات: 100 حياة من أجل «إلهامك»»، و«اعملي أيتها الفتاة: أوبرا وينفري»، والعمل المناخي (الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة): «إنه عالم رائع: كيفية حماية الكوكب وتغيير المستقبل».

عام مميز

يستعد معرض «بيغ باد وولف 2024» لتقديم أكبر مجموعة من الكتب باللغة العربية في تاريخه، وذلك من خلال شراكات استراتيجية مع جهات بارزة مثل «هيئة الشارقة للكتاب»، ومجموعة «كلمات»، بالإضافة إلى «منصة» للنشر العربي.

تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز حضور الأدب العربي، والتركيز على الإبداعات المحلية ضمن منصة عالمية، مما يؤكد التزام المعرض بالاحتفاء بالثقافة العربية وتعزيز تواجدها في المشهد الأدبي العالمي.

وفي هذا السياق، أكد محمد نور هرسي، عضو مجلس إدارة «بيغ باد وولف – الشارقة»، أهمية التعاون مع الناشرين العرب، قائلاً: تعكس شراكتنا مع الناشرين العرب والعالميين.

ومن خلال «كلمات» و«منصة» بالأخص، التزامنا المشترك بجعل الجانب الأدبي عنصراً أساسياً في التنمية الثقافية. وتؤكد مساعينا في إضافة أكثر من 50 ألف عنوان باللغة العربية رؤيتنا الناجحة والمتمثلة في جعل الأدب في متناول الجميع، مع الحفاظ على جودة المحتوى الثقافي وتنوعه.

احتفال القراءة

يتزامن افتتاح معرض «بيغ باد وولف 2024» لهذا العام مع إطلاق مبادرة «الجمعة البرتقالية»، التي ستقام في 29 نوفمبر الجاري بالتزامن مع موسم التخفيضات الإقليمي.

توفر المبادرة فرصة مميزة للحصول على كتب قيمة بأسعار تبدأ من 1.99 درهم إماراتي فقط، والاستفادة من خصومات إضافية، مما يسهل للجميع فرصة اقتناء الكتب. وفي تعليق له، قال أندرو ياب:

تمثل الجمعة البرتقالية احتفالنا بشغف القراءة مع الحفاظ على إمكانية الوصول إلى الكتب للجميع. نسعى من خلال هذه المبادرة لجذب القراء من مختلف الفئات لاستكشاف مجموعتنا الواسعة والمميزة.

الشراكات الاستراتيجية

أسهمت الشراكات الاستراتيجية لمعرض «بيغ باد وولف»، وبالأخص مع «هيئة الشارقة للكتاب»، في تحقيق نجاحه الباهر والمستمر في دبي. وقد لعبت هذه الشراكة دوراً رئيسياً في تقديم رؤية واضحة حول أهمية الأدب العربي المستقل، وجعل الكتب أكثر توافراً لمحبي القراءة على الصعيد الداخلي والخارجي.

وأضاف أندرو ياب: «تمثل شراكتنا مع هيئة الشارقة للكتاب وشركاء آخرين خطوة محورية نحو تعزيز الأدب عالمياً وجعل المعرفة في متناول الجميع، مما يسهم في تعزيز الحوار الثقافي وبناء جسور التواصل بين الشعوب».