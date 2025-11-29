مصر تحتفي بعقد على مهرجان الأقصر للشعر العربي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شهدت جمهورية مصر العربية احتفاءً ثقافياً واسعاً، بمناسبة مرور عشرة أعوام على تأسيس بيت الشعر في الأقصر، وذلك خلال حفل انطلاق الدورة العاشرة لمهرجان الأقصر للشعر العربي، الذي تنظمه دائرة الثقافة في الشارقة، بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، على مدى 4 أيام، بمشاركة أكثر من 140 مبدعاً من شعراء وشاعرات وفنانين ونقاد مصريين وعرب.

أقيم حفل الافتتاح في مسرح مركز الأقصر للمؤتمرات، بحضور عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة، وعبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، ود. خالد أبو الليل رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، نائباً عن أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة المصري، ود. هشام أبو زيد نائب محافظ محافظة الأقصر، ود. محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة، ود. محمد النوبي عميد كلية الألسن في جامعة الأقصر، ود. أحمد محيي حمزة عميد كلية الفنون الجميلة بالأقصر، وشخصيات تنفيذية وإدارية للمحافظة، وعمداء كليات، وأكاديميين، وطلاب، وجمهور كبير.

في البداية، رحّب مدير بيت شعر الأقصر حسين القباحي بالحضور، وقال في بداية كلمته: «الفضل موصول لأهل الفضل وصاحب الفضل، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لأن يجتمع في بيت الشعر في الأقصر من كل مكان على أرض مصر: الشعراء، والمبدعون، والفنانون، والمحبون للفكر والثقافة والإبداع، وسموّه آثرنا بأن يكون بيت الشعر في الأقصر، إحدى مكارمه التي تؤتي ثمارها كل حين، من الشارقة حارسة الجمال هناك في أقصى الشرق.

حيث تمتد أنوارها إلى كل ربوع الوطن العربي».

وقال: «بعد عشرة أعوام في مسيرة بيت الشعر الذي منحتنا إياه المكرمة الكبيرة من صاحب السمو حاكم الشارقة، قدّم كوكبة مضيئة من مبدعي مصر، وخاصة شبابها، وأضاف للساحة الثقافية عدداً كبيراً من المبدعين الذين أصبحوا الآن أصحاب أسماء لامعة حاضرة في فعاليات ثقافية مصرية وعربية وعالمية متعددة».

ألقى العويس كلمة أشار في بدايتها إلى مواصلة بيت الشعر في الأقصر التميّز الإبداعي، الذي امتد 10 أعوام، قائلاً: «يسعدنا أن نجتمع اليوم في أجواء تعبق بالشعر والإبداع في مهرجان الأقصر للشعر العربي، هذا الحدث الثقافي الذي أصبح علامة مضيئة في المشهد الأدبي العربي، حيث تنطلق دورته العاشرة، ليواصل المهرجان مسيرته الإبداعية، التي امتدت لعشرة أعوام من التميّز والنجاح والعطاء الثقافي المتنوّع».

وأضاف: «عشر دورات حملت في كل عام قصائد جديدة، وأصواتاً شعرية متجدّدة، جمعت الشعراء من كافة أرجاء القطر المصري العزيز، فكان المهرجان يتوهّج بالحضور والإبداع.

ولقد استطاع خلال عام كامل أن يعزز للشعر مكانته في القلوب، وليستمر بيت الشعر في الأقصر في فتح أبواب الأمل أمام المواهب الشابة، وأن يسهم في تشكيل حراك شعري عربي نابض بالحياة، يجمع بين الأصالة والتجديد الجميل، وأن يواصل البيت تجواله بين أنحاء المحافظات المصرية، حتى أصبحت أنشطة البيت عنواناً على الحيوية الأدبية في المشهد الثقافي المصري والعربي».