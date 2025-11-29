نهيان بن مبارك: جناح صندوق الوطن في «العين للكتاب» يعزز قيم الهوية واللغة العربية

شهدت فعاليات جناح صندوق الوطن في معرض العين للكتاب، أول من أمس، إقبالاً كبيراً من طلاب المدارس والجامعات والمثقفين والمهتمين بالمعرفة وعلاقتها بالقيم الإنسانية والهوية الوطنية واللغة العربية وفنونها.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، بهذه المناسبة، أن هدف جناح الصندوق، هو حشد جهود المبدعين والكتاب والمفكرين والفنانين والشعراء، لتعزيز قيم الهوية الوطنية واللغة العربية، من خلال الكلمات واللغة البصرية، وغيرها من التعبيرات الفنية والأدبية.

وأضاف أن إشراك المفكرين والمؤلفين والفنانين مع طلاب المدارس والجمهور العادي في حوار مفتوح حول هذه القيم، يمكن أن يسهم في رسم مستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً للإمارات، وأن التفاعل مع مناقشات والمشاركة في أنشطة رائدة لتطوير الأفكار والمعرفة والأدب والفنون.

وتبادل المعلومات القيمة، أسهم بلا شك في تعزيز القيم الإنسانية الأصيلة، باعتبارها ركيزة أساسية في الهوية الوطنية، ورسم مستقبل أفضل وأكثر سلاماً وازدهاراً للإمارات والعالم.

وأوضح معاليه أن مشاركة أكثر من 30 كاتباً ومبدعاً إماراتياً وعربياً وعالمياً في أنشطة وبرامج جناح صندوق الوطن، لها دور كبير في وصول رسالة الجناح إلى جميع رواد معرض العين للكتاب، وجمهور الثقافة والمعرفة من مختلف الجنسيات والأعمار، مؤكداً أهمية المعرفة في تعميق عناصر وقيم الهوية الوطنية، ومكانة اللغة العربية وفنونها وآدابها لدى الفئات كافة، لا سيما الأجيال الجديدة.

من جهة أخرى، افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، المعرض الفني الجديد للسفير إيلي الترك بعنوان «من فن الدبلوماسية إلى فن الألوان» الذي استضافه فندق ميلينيوم الروضة في أبوظبي، وسط حضور لافت من الدبلوماسيين، ورجال الأعمال، والشخصيات الثقافية والاجتماعية.

وقام معالي الشيخ نهيان بجولة شاملة في أروقة المعرض، اطلع خلالها على الأعمال الفنية التي يقدمها السفير إيلي الترك، والتي تجاوز عددها 65 لوحة تجمع بين مدارس تشكيلية متعددة، وتمتاز بتوليفات لونية نابضة بالحياة تعكس خبرته الدبلوماسية الطويلة ورؤيته الإنسانية المرتكزة على الجمال والانسجام والفرح.

وتوقف معاليه عند مجموعة من الأعمال التي تحمل رموزاً بصرية عميقة وتكوينات لونية مبتكرة، مشيداً بالمستوى الفني الرفيع للمعرض، وبالرقي الذي يميز تجربة السفير الترك، وما تحمله لوحاته من رسائل جمالية. وشهد الافتتاح حضور السفير طارق منيمنة، سفير جمهورية لبنان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب نخبة من ممثلي السلك الدبلوماسي، ورجال الأعمال، والفنانين.