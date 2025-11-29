نهيان بن مبارك: جناح صندوق الوطن في «العين للكتاب» يعزز قيم الهوية واللغة العربية

وتبادل المعلومات القيمة، أسهم بلا شك في تعزيز القيم الإنسانية الأصيلة، باعتبارها ركيزة أساسية في الهوية الوطنية، ورسم مستقبل أفضل وأكثر سلاماً وازدهاراً للإمارات والعالم.
وأوضح معاليه أن مشاركة أكثر من 30 كاتباً ومبدعاً إماراتياً وعربياً وعالمياً في أنشطة وبرامج جناح صندوق الوطن، لها دور كبير في وصول رسالة الجناح إلى جميع رواد معرض العين للكتاب، وجمهور الثقافة والمعرفة من مختلف الجنسيات والأعمار، مؤكداً أهمية المعرفة في تعميق عناصر وقيم الهوية الوطنية، ومكانة اللغة العربية وفنونها وآدابها لدى الفئات كافة، لا سيما الأجيال الجديدة.
وقام معالي الشيخ نهيان بجولة شاملة في أروقة المعرض، اطلع خلالها على الأعمال الفنية التي يقدمها السفير إيلي الترك، والتي تجاوز عددها 65 لوحة تجمع بين مدارس تشكيلية متعددة، وتمتاز بتوليفات لونية نابضة بالحياة تعكس خبرته الدبلوماسية الطويلة ورؤيته الإنسانية المرتكزة على الجمال والانسجام والفرح.
وتوقف معاليه عند مجموعة من الأعمال التي تحمل رموزاً بصرية عميقة وتكوينات لونية مبتكرة، مشيداً بالمستوى الفني الرفيع للمعرض، وبالرقي الذي يميز تجربة السفير الترك، وما تحمله لوحاته من رسائل جمالية. وشهد الافتتاح حضور السفير طارق منيمنة، سفير جمهورية لبنان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب نخبة من ممثلي السلك الدبلوماسي، ورجال الأعمال، والفنانين.