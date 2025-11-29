مكتبة محمد بن راشد تطلق كتاب «الثقافة ودورها في بناء المجتمع»

أطلقت الذراع المؤسسية للنشر والترجمة بمكتبة محمد بن راشد كتاب «الثقافة ودورها في بناء المجتمع: تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة»، الذي أسهم في تأليفه 9 مؤلفين إماراتيين حرصوا على تقديم رؤية نوعية تثري المكتبة العربية بإصدارات تعكس مكانة دولة الإمارات بوصفها مركزاً إقليمياً وعالمياً للمعرفة.

وجاء هذا الإصدار ضمن مبادرات «عام المجتمع 2025» تحت شعار «يداً بيد»، ليعكس الكتاب الدور المحوري للثقافة في دعم قيم التماسك الاجتماعي، وتعزيز روح التطوع والتعاون، وتنمية الإنسان، بما يتناغم مع المسار الوطني الممتد من «رؤية الإمارات 2021» إلى «نحن الإمارات 2031» وصولاً إلى «مئوية الإمارات 2071».

وأكد الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، أن هذا الإصدار يترجم التزام المكتبة الراسخ بتعزيز الحراك الثقافي الوطني، ويجسّد رؤية واضحة تعتمد على الاستثمار في المحتوى المعرفي القادر على ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز حضور الثقافة في مسيرة التنمية.

وأوضح أن الكتاب يشكّل إضافة نوعية للمكتبة العربية، إذ يقدم تجربة فكرية تعكس مسيرة دولة الإمارات في بناء مجتمع يواصل دوره الريادي في ترسيخ نموذج وطني يقوم على الشراكة والانفتاح والإبداع.

ويُعد هذا الإصدار ثمرة تعاون بين نخبة من الأكاديميين والخبراء الذين قدموا رؤية علمية وموضوعية حول النهضة الثقافية الشاملة في دولة الإمارات، من بينهم معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، والدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة المكتبة.

والدكتور حسنين توفيق إبراهيم، وعلي عبيد الهاملي، والدكتور صلاح القاسم، وظاعن شاهين، والدكتورة عائشة جمعة الشامسي، والدكتور سعيد حسن علي، والدكتورة بديعة خليل الهاشمي.

ويتناول الكتاب عبر فصوله المتعددة محاور رئيسية، تشمل مكانة الثقافة في فكر القيادة الرشيدة وكيفية ترجمتها إلى سياسات ومؤسسات فاعلة، ودور المؤسسات الثقافية الحكومية وغير الحكومية في خدمة المجتمع، إضافة إلى دور التعليم والإعلام في نشر الوعي الثقافي، وأهمية المكتبات العامة، وفي مقدمتها مكتبة محمد بن راشد، في دعم ثقافة القراءة. ويستعرض كتاب «الثقافة ودورها في بناء المجتمع:

تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة» حضور الثقافة الإماراتية في السياسة الخارجية، ويناقش تأثير التحولات الرقمية. وشهد حفل الإطلاق تنظيم جلسة حوارية أدارها جمال الشحي.

وبمشاركة د. محمد سالم المزروعي، ود. سعيد حسن علي، ود. بديعة خليل الهاشمي، وعلي عبيد الهاملي، وشركاء مكتبة محمد بن راشد من مؤسسات ثقافية، ودور نشر، ونخبة من المهتمين والمثقفين. وسلطت الجلسة الضوء على محاور الكتاب وأبعاده البحثية، ومستقبل الثقافة في دولة الإمارات ودورها في دعم التطور الحضاري والمعرفي.