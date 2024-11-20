سعيد بن أحمد العتيبة.. شاعر نهضة الوطن

احتفت الأمسية الثالثة من برنامج «ليالي الشعر: الكلمة المغناة»، ضمن محور «الغائب الحاضر» بمسيرة الشاعر سعيد بن أحمد العتيبة، الذي كان شاهداً على النهضة الشاملة التي شهدتها دولة الإمارات؛ نظراً لقربه من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله.

وتحدث في الأمسية، التي أقيمت في قلعة الجاهلي ضمن فعاليات مهرجان العين للكتاب 2024، الشاعر عتيبة سعيد أحمد العتيبة، مستعرضاً أبرز محطات حياة والده، وأهم ملامح تجربته الشعرية.

وبدأت الأمسية بعرض تسجيل مصور يحكي سيرة الشاعر الراحل، ويظهر مكانته الفكرية والشعرية، واصفاً إياه بالشاهد على نهضة وطنه الإمارات.

وقال عتيبة: «ولد أبي في فريج (حي) الظهر بأبوظبي لعائلة كبيرة ومعروفة بالتجارة، وعمل في صناعة وتجارة اللؤلؤ منذ وقت مبكر، ونظراً لظروف نشأته فقد تميزت شخصيته بالصلابة والهمة والعزم والشجاعة، وتجلت هذه الصفات في العديد من المواقف في حياته، إلى جانب تميزه بحس الفكاهة».

وأكد أن أشعار والده كانت هادفة ورصينة، وتعبر عن هوية الوطن وواقعه. وقد لازم العتيبة الشيخ زايد، وكان رفيقاً وفياً له، وشاهداً على إعمار إمارة أبوظبي وازدهارها الاقتصادي والعمراني، وهو ما عكسه في أشعاره.

وألقى عتيبة عدداً من قصائد والده أمام الحاضرين من شعراء وإعلاميين ومحبين لأشعار الراحل.وفي ختام الجلسة كرم جمعة الظاهري، مدير إدارة المكتبات في مركز أبوظبي للغة العربية، الشاعر عتيبة وأهداه لوحتين لوالده.