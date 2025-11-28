مهرجان دبي للفنون الأدائية الشبابية ينطلق اليوم بـ«الهوى غرام»

تنطلق، اليوم الجمعة، في حي الشندغة التاريخي، فعاليات النسخة الأولى من مهرجان دبي للفنون الأدائية الشبابية، الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، بهدف توفير منصة مبتكرة قادرة على دعم المبدعين وتمكينهم من تنمية مهاراتهم في مجالات المسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

وتحفيزهم على إنتاج أعمال فنية وأدائية متنوعة تسهم في إثراء الحراك الثقافي في دبي، وهو ما يتناغم مع مسؤوليات الهيئة الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

وسيشهد المهرجان -الذي يضم تحت مظلته مهرجان دبي لمسرح الشباب، ومهرجان دبي لموسيقى الشباب، ومهرجان دبي للفنون الشعبية- عرض 8 أعمال مسرحية مستلهمة من الواقع، تقدمها مختلف الجمعيات والفرق المسرحية المحلية، تتنافس جميعها على جوائز المهرجان الذي يرفع ستائره على وقع أحداث عرض «الهوى غرام» من تأليف وإخراج عبدالله المهيري.

وأداء فرقة مسرح دبي الوطني. وسيُعرض في يومه الثاني عرض مسرحية «سائر» من تأليف عبدالله المهيري، وإخراج عبدالعزيز حبيب، وتقديم مسرح خورفكان للفنون، في حين تستضيف خشبته في اليوم الثالث عرض «صانع الدُّمى» من تأليف سالم التميمي وإخراج عبدالله خليل، وتقديم فرقة مسرح دبي الأهلي.

وسيتابع الجمهور في اليوم الرابع من الحدث مشاهد عرض «ليلة مقتل تشيخوف» الذي يحمل بصمات مدحت مصطفى في التأليف، ومحمد قايد في الإخراج، وتقدمه على الخشبة شركة «آرت بوكس جروب».

ويستضيف اليوم الخامس من المهرجان، الذي يستمر حتى 5 ديسمبر المقبل، عرض «العارف لا يعرف» من تأليف عبدالله المهيري، وإعداد شعبان سبيت ومحمد بلال.

وإخراج محمد بلال مبارك خميس، وأداء فرقة مسرح الشباب للفنون. وستقدم أكاديمية الفنون الأدائية - الشارقة في اليوم السادس عرض «The Pearl Diver»، وهو من تأليف جوليا جوهانسون، وإخراج إيلي موسى، كما تقدم «آرت مايز» عرض «رماد» من تأليف وإخراج شيرين الشوفي.

ويُختتم المهرجان بعرض «علبة كبريت» من تأليف محمد صالح السيدي، وإخراج مازن الزدجالي، وأداء فرقة مسرح العين، حيث ستتنافس جميعها على جوائز المهرجان، ومن بينها: أفضل عرض مسرحي متكامل، وأفضل ممثل وممثلة، وأفضل إخراج، وأفضل نص مسرحي، وغيرها.

فرق الفنون الشعبية

وطول فترة انعقاده سيشهد المهرجان، الذي يندرج تحت مظلة استراتيجية جودة الحياة في دبي، عروضاً متنوعة تقدمها مجموعة من فرق الفنون الشعبية، ومن بينها فرقة اليزوة، وجمعية دبي للفنون الشعبية، وجمعية دبي للفنون الشعبية والتجديف، وفرقة مسرح الشباب للفنون.

حيث تتنافس جميعها على جوائز مهرجان دبي للفنون الشعبية، في حين يستضيف مهرجان دبي لموسيقى الشباب 15 موهبة موسيقية شابة من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، ستتنافس ضمن مسابقة المهرجان التي تضم 10 فئات، من بينها أفضل مغنٍّ منفرد، وأفضل مغنية منفردة، وأفضل عازف على آلة العود وأفضل عازف إماراتي، وأفضل عازف على البيانو والقانون، وغيرها.

وخلال أيام الحدث، ستكرم «دبي للثقافة» الفنان أحمد الجسمي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المسرحيين الإماراتيين، بلقب «شخصية العام المسرحية».

وستمنح خبير الفنون الشعبية عبيد علي لقب «شخصية العام للفنون الشعبية الشبابية»، في حين ستحصل العازفة تالا بدري، مؤسسة مركز الفنون الموسيقية في دبي، على لقب «شخصية العام الموسيقية».

وذلك تكريماً لعطاءاتهم ومسيرتهم الفنية الحافلة بالإنجازات، وتقديراً لمساهماتهم في دعم وإثراء المشهد الفني المحلي، كما سيتابع الجمهور طول فترة المهرجان عقد مجموعة من الفعاليات المصاحبة.

ومن أبرزها ورشة العزف على آلة العود وفعاليات مسرح الظل، وغيرها من الورش التي ستقام تحت إشراف مجموعة من الخبراء والمختصين.

يذكر أن مهرجان دبي للفنون الأدائية الشبابية تمكن من خلال الدعوة المفتوحة التي أطلقتها الهيئة في وقت سابق، من استقطاب 18 مشاركة من الجمعيات المسرحية الأهلية ومراكز الإنتاج الفني، و64 مبدعاً في القطاع الموسيقي، إضافة إلى 4 مشاركات من فرق الفنون الشعبية، ما يعكس أهمية الحدث ودوره في تعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي.