«دبي للثقافة» و«هلا» تتعاونان لتعزيز الوصول إلى المواقع الثقافية والتراثية

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن عقد شراكة طويلة المدى مع شركة «هلا»، المعنية بتوفير أسهل الحلول لحجز مركبات الأجرة إلكترونياً في دبي، تهدف إلى إطلاق مبادرة خاصة بعيد الاتحاد الـ 54، تتضمن عرض مجموعة من الأعمال الفنية الإماراتية على مركبات الأجرة في مختلف أرجاء المدينة، وذلك ضمن برنامج يسهم في تعزيز الوصول إلى المواقع الثقافية والتراثية في الإمارة.

وفي إطار هذه الشراكة، ستقوم شركة «هلا» بتزيين 400 مركبة أجرة بتصاميم فنية خاصة من إبداع الفنانة الإماراتية وفاء إبراهيم، ما يسهم في تحويل الرحلات اليومية إلى «معارض متنقلة» تعكس روح الإبداع الوطني وتفرد الهوية الإماراتية.

وتعكس المرحلة الأولى من الشراكة التزام الطرفين بتعزيز سهولة الوصول إلى الوجهات الثقافية في دبي، وتوطيد العلاقة بين السكان والزوار والمجتمع الإبداعي، من خلال نشر الأعمال الفنية على مركبات «هلا» ما يسهم في تعزيز حضور الإبداع الإماراتي.

وقال خالد نسيبه، الرئيس التنفيذي لـ«هلا»: «تعكس الشراكة مع «دبي للثقافة» جوهر ما تمثله «هلا»، من خلال الاحتفاء بالرحلات اليومية التي تجمع الناس معاً. ويسعدنا دعم أصحاب المواهب المحلية والعمل على تسهيل الوصول إلى المرافق الثقافية في الإمارة».

من جهته، قال صالح البريكي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق في «دبي للثقافة»: «نحرص في «دبي للثقافة» على تهيئة بيئة يكون فيها الفن حاضراً وقريباً ومحفزاً للجميع.

وتسهم شراكتنا مع «هلا» في تعزيز هذا التوجه الهادف إلى إخراج الفن الإماراتي من المعارض والمتاحف إلى الفضاء العام، بصورة تفاعلية تعكس روح دبي وتكون قريبة من الناس».