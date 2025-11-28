جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن القوائم الطويلة لدورتها الـ 20

كشفت جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية عن القوائم الطويلة المرشحة للجائزة في دورتها الـ 20 لعام 2025–2026 لفروع «الآداب» و«المؤلف الشاب» و«أدب الطفل والناشئة» و«تحقيق المخطوطات».

وضمت القائمة الطويلة لفرع «الآداب»: «دمعة غرناطة» لأحمد السبيت، من السعودية، و«رماية ليلية» لأحمد زين، من اليمن، و«مواليد حديقة الحيوان» لأشرف العشماوي، من مصر، و«صيف سويسري» لإنعام كجه جي، من العراق، و«الطانفا» للصديق حاج أحمد، من الجزائر.

و«سر الزعفرانة» لبدرية البشر، من السعودية، و«معزوفة اليوم السابع» لجلال برجس، من الأردن، و«دوخي: تقاسيم الصبا» لطالب الرفاعي، من الكويت، و«موت العالم» لعبد الرحيم كمال، من مصر، و«صيف أرملة صاروفيم» لمازن حيدر، من لبنان، و«فورور» لنزار عبد الستار، من العراق.

وضمت القائمة الطويلة لفرع «المؤلف الشاب»: «عطر الشجرة الوحيدة» لأحمد الرويعي، من السعودية، «فراشتي التي لا تموت» لآلاء القطراوي، من فلسطين، و«عوالم التجريب» للدكتور جابر النجادي، من السعودية، و«ندَّاهة أصيل من لندن إلى جدة» لدينا شحاتة، من مصر.

و«تخييل الأندلس» للدكتور سعيد الفلاق، من المغرب، و«النديم: كتاب في الكتب» لعمر زكريا، من الأردن، و«الرواية العربية والعرفان» لمحمد اعزيز، من المغرب، و«حبكات وشخصيات» لمصطفى رجوان، من المغرب.

وتضمنت القائمة الطويلة لفرع «أدب الطفل والناشئة»: «دارك ويب» لأحمد قرني، من مصر، و«صيف لولوة» لأنس أبو رحمة، من فلسطين، و«مشكلة صغيرة جدًا» لبثينة العيسى، من الكويت، و«قرية الظلام» لسعاد صليبي، من لبنان.

و«هويتي» لفاضل الكعبي، من العراق، و«شموس بلادي» لمريم صقر القاسمي، من الإمارات، و«عندما تحققت الأمنيات» لمنى كمال، من مصر، و«سيد البرمائيات» لهند سيف البار، من الإمارات، و«ابنتي حبيبتي» لوئام غداس، من تونس. وضمت القائمة الطويلة لفرع «تحقيق المخطوطات»:

«كتاب الفوز» تحقيق فارس أحمد العلاوي، من سوريا، و«استشهاد أريثاس بالعربية» تحقيق باولو لاسبيزا، من إيطاليا، و«موسوعة الأديان العالمية» لـ أ.د محمد الخشت، من مصر، و«ديوان أبي الطيب المتنبي وأخباره» تحقيق إبراهيم البطشان، من السعودية، و«المؤنس في أخبار إفريقية وتونس» تحقيق لـ أ.د أحمد الباهي، من تونس، و«شرح ديوان المتنبي» تحقيق عبد الرحمن المطرفي، من السعودية، و«المعجم الموسوعي لألفاظ الحضارة وأدواتها» لـ أ. د عصام أحمد عيسوي، من مصر، و«كتاب طيف الخيال» تحقيق أ.د عمرو منير، من مصر.