ندوة الثقافة والعلوم في دبي تكرّم المشاركين في «الإمارات للهوايات والمقتنيات»

كرّمت ندوة الثقافة والعلوم في دبي، أول من أمس، المشاركين في الدورة السابعة من معرض «الإمارات للهوايات والمقتنيات الخاصة». وشكر بلال البدور، رئيس مجلس إدارة الندوة، المشاركين على حرصهم ودأبهم للمشاركة السنوية.

وأشار إلى أن مبادرة معرض «الإمارات للهوايات والمقتنيات الخاصة»، كانت بغرض تعزيز ثقافة الاقتناء وتبادل الآراء والتعرف إلى مقتنيات متنوعة، وتحفيز الأشخاص على الحفاظ على ما يحبونه ويثمنونه من ذكريات محببة.

وأضاف البدور أنه تعلم الكثير خلال الدورات السبع للمعرض، وأصبح هاجسه هو الاحتفاظ بكل ما يمثل ذكرى ويوثق مناسبة، ولفت إلى أن المعرض قد شهد على مدار دوراته مشاركات متنوعة خاصة وعامة ومحلية وعالمية.

وفي مجموعها مثلت ذكرى ومعرفة ورصيداً من التوثيق ندر جمعه، فمن المشاركين من وثق التاريخ عبر الصور، ومن خلد قادة وعزز حب الوطن، ومن رصد العملات المحلية والعالمية، وقد مثل المعرض مشاهد ومراحل وأحداثاً وشخصيات عاشت معنا وتعلّمنا منها الكثير. وفي الختام تم تكريم المشاركين، الذين عبّروا عن حماسهم للاستعداد للدورة الجديدة من المعرض في العام القادم.