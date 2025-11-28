مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث يسلط الضوء على قيم الاتحاد والانتماء للوطن

شارك مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في احتفالية عيد الاتحاد الـ54 التي نظمها في دبي بمشاركة وزارة للاستثمار، حيث ألقى عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي للمركز محاضرة تناولت قيم الاتحاد ومعاني المواطنة ودلالاتها في واقع الحياة اليومية، والولاء والانتماء للوطن.

وأكد عبدالله حمدان بن دلموك أن المواطنة ليست شعاراً يُرفع في المناسبات، بل هي فعل يومي يُترجم في سلوك الفرد والتزامه بالقيم الوطنية، موضحاً أن حب الوطن يظهر في الصدق والإخلاص واحترام القانون وأداء العمل بإتقان، وقال: «المواطنة ليست قولاً نردده، بل ممارسة نعيشها في تفاصيل حياتنا اليومية، في تعاملنا مع الناس، وفي أداء مسؤولياتنا بإخلاص ووعي».

وأشار إلى أن الصدق والنزاهة من أهم القيم التي يقوم عليها المجتمع الإماراتي، وعبّر عن روح الثقة التي قامت عليها العلاقات الاجتماعية في الإمارات منذ القدم، وهي ذاتها القيم التي أرساها الآباء المؤسسون في بناء الدولة الحديثة.

وأرجع عبدالله حمدان بن دلموك النهضة والازدهار والرفاهية التي تنعم بها دولة الإمارات اليوم إلى ما غرسه المؤسسون من ركائز عدة كالسمعة الطيبة، والإخلاص والنية الصادقة والعمل الجماعي.

مؤكداً أن أبناء الإمارات يسيرون على ذات النهج الذي وضع ركائزه المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراهما، مع إخوانهم حكام الإمارات المؤسِّسين.

واختتم ابن دلموك حديثه بالتأكيد على أن المسؤولية الوطنية تقع على عاتق كل فرد في المجتمع، داعياً موظفي وزارة الاستثمار وجميع أبناء الوطن إلى أن يكونوا قدوة في تمثيل دولتهم في الداخل والخارج، قولاً وعملاً، التزاماً وسلوكاً.

ومن جانبها، أعربت وزارة الاستثمار عن تقديرها هذه المشاركة، مشيدة بالدور المحوري الذي يقوم به مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ القيم الإماراتية.