سفيرة فنلندا لدى الدولة: مكتبة محمد بن راشد تنبض بالمعرفة والإبداع والفنون

أكدت تولا يوهانا إريولا، سفيرة جمهورية فنلندا لدى الدولة، أن مكتبة محمد بن راشد تلعب دوراً معرفياً ريادياً يتجاوز مفهوم المكتبة التقليدية، لافتة إلى أنها تشكّل مركزاً نابضاً بالمعرفة والإبداع والفنون.

جاء ذلك خلال زيارتها المكتبة، حيث كان في استقبالها معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس الإدارة.

وتناول الجانبان أهمية التكامل بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي باعتباره لغة العصر، مؤكدين أن الإنسان كان ولا يزال المحرك الأساسي للثورات الفكرية والفنية، وأن التطور التقني يبقى انعكاساً لخياله ومعارفه.

واتفق الطرفان على أن مستقبل الثقافة والمعرفة يرتكز على هذا التكامل، بما يعزز ثورة معرفية أكثر توازناً وإنسانية، تسخر فيها الآلة لخدمة الفكر، ويعاد فيها ترسيخ دور الإنسان بوصفه الفاعل الأول في الإبداع والابتكار وصياغة المعنى.

وخلال اللقاء، أكد معالي محمد أحمد المر اعتزاز دولة الإمارات بعلاقاتها مع جمهورية فنلندا، خصوصاً في المجال الثقافي الغني بالموروث الإنساني.

وأشاد بالمسيرة الثقافية الفنلندية، مستشهداً بمكتبات بارزة في هلسنكي مثل مكتبة «أودي»، التي تعد من أجمل المكتبات العالمية بتصميمها العصري وروحها الإبداعية، والمكتبة الوطنية التي تعكس رؤية فنلندا التقدمية وتُعد ركناً أساسياً في المشهد المعرفي الأوروبي.

ومن جانبها، أعربت السفيرة عن تقديرها العميق لتجربة دولة الإمارات، ووصفتها بأنها نموذج عالمي في التنمية. كما أشادت بعمق العلاقات الإماراتية–الفنلندية التي أتمت خمسين عاماً، مؤكدة تطلع البلدين إلى تعزيز التعاون الثقافي والفني خلال العقود المقبلة. وأبدت إعجابها بالتصميم المعماري لمكتبة محمد بن راشد.

ورافق معالي محمد المر السفيرة في جولة شملت معرض الذخائر، أحد أبرز المعارض الدائمة في المكتبة، حيث اطلعت على المخطوطات والكتب النادرة التي تجسد إرثاً معرفياً عبر الحضارات، واستعرضت في المكتبات المتخصصة أحدث الخدمات والمرافق للزوار والباحثين والطلاب.

وفي ختام الزيارة، قدم معالي محمد أحمد المر إلى السفيرة نسخة من أحدث إصداراته بعنوان «مدغشقر.. سواحل وقوارب»، وهو عمل فوتوغرافي أدبي يوثق ملامح الجزيرة بعدسة معاليه، إضافة إلى كتاب «أم كلثوم في أبوظبي»، الذي يؤرخ زيارتها التاريخية إلى العاصمة في سبعينيات القرن الماضي.