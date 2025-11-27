عمل فني من 400 ألف حبة قهوة يحتفي بقادة الدولة

يحتفي «سوق الواجهة البحرية»، أكبر سوق للأغذية في دبي، بعيد الاتحاد الـ54، من خلال عمل فني استثنائي، يتضمن صورة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وترمز كل حبة قهوة في العمل إلى الوحدة والتراث.أنجزت اللوحة على يد الفنانة البصرية الفلبينية المقيمة في الإمارات كاثرين نونيز، وهي واحدة من خمسة مؤدي عروض تحريك الرمال في الشرق الأوسط. وتشتهر نونيز بأسلوبها الغامر والمعبر.

حيث أبدعت هذا العمل باستخدام أكثر من 400 ألف حبة قهوة بتفاصيل دقيقة للغاية تنبض بالحياة. ويعرض هذا العمل الفني في الردهة المركزية للسوق حتى 3 ديسمبر.